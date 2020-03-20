【新冠肺炎】社企失去收入缺資金恐停辦　小島學園難捱租金人工

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）繼續肆虐，學生從農曆新年假期起停課，復課日期一再延後，現在更是遙遙無期。一些依靠學生報班作為收入的機構，因為學童在家抗疫而遭受重大打擊。去年初才轉為自負盈虧的社企「小島學園」，現已停辦所有有收入的「補習班」，員工亦已停薪，惟仍需捱4個月租金待中心的死約完結。創辦人陳葒校長坦言：「疫情影響的確很大，最壞情況是不再續租現址。除非有『白武士』才能扭轉現況。」

小島學園創辦人陳葒校長。

小島學園在去年初轉為社企，主力舉辦不同的宿營、社區活動，近月更開展不以應試為目標的技藝補習班，希望透過給學生不同的體驗，讓家長和學生尋找到另一條出路，不再只為成績來學習。當中以暑假的七天小島體驗營最受歡迎，這也是創辦人陳葒校長把理想中的校園，推動和實踐他的教育理想。

去年宣布成為社企的發布會。

可惜，隨着新冠肺炎在1月爆發，1月尾政府宣布延長農曆年假期，學生停課在家抗疫，小島學園一直賴以維持的收入便無以為繼。「原本小島學園補習中心的課程亦非『一開就爆』的應試班，原本打算推行2、3年，讓家長多認識我們。」而小島學園跟隨教育局的停課指引，惟機構原本的課程大多是宿營和戶外體驗，結果營運的收入大受打擊。「中心的租約仍在死約階段，到7月才完，我們已和業主商量可否減租。而員工亦已停薪。」陳校長說。

「原本復活節前復課的話，尚有轉機。我們仍可趁復活節推出Camping或郊外學習的課程，但現在只有見步行步。」惟陳校長亦坦言，小島學園並非以牟利為主，成立的目的是推動新的教育理念和方向。到最壞情況，小島學園只有回歸起點，把中心現址退租，在有活動的時候才招募義工。

現時中心沒有開班，便用以拍網上的免費教育短片，繼續教小朋友技藝和品德，有時也會借場地予「陳校長補習天地」用作拍片，給基層學生學習之用。展望暑期的七天營有沒有機會繼續開辦？「同事都有在籌備，不涉及資金的籌備工作都在進行。」陳校長苦笑說，想拯救小島學園補習中心，或許要有「白武士」才行了。