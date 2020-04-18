【新冠肺炎】保險業總工會：19%從業員零收入　促設失業援助金

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港多個行業步入寒冬。工聯會屬會、香港保險業總工會今日（18日）發表保險從業員在疫情下工作狀況的問卷調查，指有84%的受訪者表示生意額大減、收入下降，更有19%受訪者指零收入。 工會指保險業前線從業人員自僱人士較多，政府近日推出第二輪的「防疫抗疫基金」有關自僱人士及保就業的支援措施資格要求嚴格，對於已經失業、收入減少和停工停薪等人士的支援亦未全顧及。工會要求政府放寬及調整往後防疫支援上對自僱人士的要求，以及建立緊急失業援助金制度。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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香港保險業總工會本月初進行的問卷調查共收到606份有效問卷，有35%受訪者年資在5年以下；16%年資在6至10年；10年以上年資則佔49%。結果顯示，有 84%的受訪者表示生意額大減，5%失去加薪機會，只有11%受訪者指未有受到影響。而在收入減少幅度方面，有32%受訪者表示收入下跌幅度為60%至80%。

另外，在疫情期間不少保險從業員與客人的會面取消。有33%受訪者所有會面取消，僅有3%受訪者沒有受到影響。而有51%的受訪者對於銷售空間減少影響收入感到擔心，29%人則擔心業績不達標等原因被裁員辭退。

工會又指，疫情下保險業同樣受到打擊，雖然保險業監管局推出臨時便利措施，但工會認為涵蓋的保險產品不多，對於保險從業人員而言是杯水車薪。

工會建議政府政府、相關部門及保險公司豁免可持續進修學分等費用，以及彈性處理保險行業要求限制，如身在境外的港人無法回港進行保險安排問題等；並促政府正視和建立緊急失業援助金制度。