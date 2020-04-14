抗疫基金︳保險業界促政府助自僱從業員　資助9千元為期半年

新冠肺炎疫情持續，各行各業受到嚴重打擊，政府早前推出第二輪防疫抗疫基金，涉及逾1,300億元開支，資助各行各業。其中，政府按自僱人士過去強積金供款紀錄，發放一筆過支援金額7,500元。 保險前線聯盟發言人劉先生今日（14日）表示，前線業界自去年社會運動開始，生意受到嚴重打擊，加上肺炎疫情影響，希望政府能重新檢視對保險業界的補助，對於以自僱形式，不論屬保險代理（agent）或保險經紀（Technical Representative），劃一提供補助金額由7,500元提升至9,000元，為期半年。

保險前線聯盟發言人劉先生今日（14日）表示，前線業界自去年社會運動開始，生意受到嚴重打擊。(歐嘉樂攝)

聯盟早前自發收集了1,300名顧問的問卷意見，按收入於疫情期間的影響程度，有七成受訪者收入損失達61％，亦有七成人收入只得7,000元或更少。劉先生表示，若只得一次性補助，自僱從業員可能連交租、供樓都未必能負擔。

聯盟表示，現時全港約有12萬名註冊保險顧問，當中包括約9萬人是以自僱形式從事前線銷售。有顧問向聯盟反映，因為客人失業，收入減少，故要取消保單，導致他們要被保險公司追收已發放佣金。

聯盟又指，有部份自僱顧問因為年過65歲，法例規定不用供強積金，他們同樣未能受惠於今次基金資助。劉先生指，聯盟稍後會約見立法會業界代表陳健波反映意見。