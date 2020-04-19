【新冠肺炎】專家料限聚措施延長至5月　將抽血估算社區抗體比率

政府因應新型冠狀病毒肺炎疫情而實施的禁止人群聚集、減少食肆人流等措施生效至4月23日，政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（19日）表示，對上一宗本地個案於4月9日出現，需待兩個潛伏期、即28日過去，期間無本地個案或異常的群組個案才算安全，料政府會再將限聚措施延長至5月初。 許樹昌又透露，疫情發展至一定程度，可在社區內抽查一萬至二萬人抽血檢驗抗體，有助了解病毒的爆發力，並由此推算社區內的抗體比率。

許樹昌相信政府會延長限聚令等措施至5月初。（無綫電視截圖）

率先在武漢爆發的新型肺炎疫情持續，本港累計個案破千，但過去7日新增確診個案宗數維持在單位數，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時，認為此屬好現象，但對上一宗本地個案是4月9日，需待兩個潛伏期、即28日過後，至5月初才較安全。

政府目前的各種限制人群措施仍然生效，包括禁止4人以上在公眾地方聚集、食肆食客人數減半、娛樂場所需關閉等，料生效至4月23日。許樹昌認為措施放寬與否，需視乎上述的兩個潛伏期內有無本地個案出現、或有無異常的社區爆發，他相信政府會再延長現行限聚措施至5月初，若屆時相對安全，公務員復工及中學生復課料問題不大。

未來需抽驗血推算社區抗體比率

許樹昌提到，本港逾千宗個案當中，有約18%人士無病徵但仍對病毒呈陽性，他指未來疫症「爆到咁上下」，料需在社區內抽查一萬至兩萬人抽血，檢驗體內有無抗體以找出有幾多人士曾經染病，研究可了解病毒的爆發力，並藉此推算社區內的抗體比率。

▼限聚令升級延長▼

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鯉魚門度假村作後備 可讓病情穩定者入住

本港於上月的確診個案大部份都有外遊史，確診個案當時以倍數增長，一日最高可增逾60宗個案，令公立醫院的一線隔離病房近乎飽和，醫管局遂啟用經改裝的二線隔離病房放置病情穩定的確診者。醫管局近日再提出新後備方案，若二線病房亦爆滿，或在社區安置康復中病人。

許樹昌指醫管局需考慮萬一有大型社區爆發，一些康復中、病毒量低、不需聞氧的病人可在渡假屋如鯉魚門度假村，等候檢測結果呈陰性。他形容是後備方案，若待病房爆滿後再想應對方法就太遲。

各地仍有爆發 香港受外圍因素影響料仍會有輸入個案

而近日新增的個案大部份均有外遊，許樹昌稱香港受外圍因素影響，有輸入個案是預料之內，未來需留意國內復工復市後會否有爆發，而歐美國家疫情仍未受控，加上發展中國家如菲律賓近日亦有人抵港後確診，故疫情難言受控，短期至中期大家應有心理準備繼續戴口罩。

政府明日（20日）起會在機場派發兩個樣本瓶予家居檢疫人士，在完成檢疫期前再留第二次樣本作化驗，許樹昌指是為免有一些無病徵的人士在完成檢疫期後，有機會令病毒在社區內傳播，「早發病定遲發病都搵到」，透過盡早隔離以截斷社區傳播鏈。