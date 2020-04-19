【新冠肺炎】羅致光：列為職業病並非如此簡單　會留意數據作跟進

新型冠狀病毒引發疫情未止，社會上不少聲音建議將其列為《僱員補償條例》中指定的可獲補償職業病，勞福局局長羅致光今(19日)於網誌談及事件，他指，早於今年一月底，已就應否將2019冠狀病毒病列為職業病列入工作議程，他說：「我最初還以為這是一個很簡單的問題。可能因為我不是職業病專家，更不是傳染病專家」，「不過，明白多了，便知道答案並非如此簡單。」 他表示，由於2019冠狀病毒病的疫情在香港及世界各地仍在發展，會密切留意相關的醫學及流行病學數據，並作出適當跟進。

羅致光指，應否把某種疾病列為法定職業病時，會參考國際勞工組織的定義，職業病是指某種疾病與特定工作環境或工作活動中，接觸或暴露於某些危害存在着因果關係，而該疾病在從事有關工作的人員中出現的風險顯著高於一般人士。

他指，香港在2003年出現沙士疫情時，該病仍未屬於《僱員補償條例》指定可獲補償的職業病，根據勞工處的資料，在處方收到共415宗呈報感染沙士的僱員補償申索個案中，約九成經勞工處處理後獲得解決，有關僱主均承認僱員補償責任而沒有提出爭議。

至2005年，即沙士在香港爆發後約兩年)被列入《僱員補償條例》附表2，當時已有較多明確數據，在勞工處處理的415宗就沙士提出的僱員補償申索中，有380宗(即92%)為醫護人員；整體而言，醫護人員約佔2003年沙士爆發期間香港確診個案總數即1,755宗的22%，與全球感染沙士的醫護人員比例21%相近。感染沙士的醫護人員比例遠高於一般人口，表明醫護人員屬顯著的沙士高危組別。

而自2020年3月11日,世衞正式宣布2019冠狀病毒病疫情為全球大流行，全球有超過2百萬宗確診個案，全世界普遍人口都有受感染的風險,對於可以在社區廣泛傳播的傳染病而言，市民在一般社區環境中都有可能接觸到其傳染性病原體而受到感染，並不僅限於在某些工作場所。

羅致光指，「若將2019冠狀病毒病列入職業病，對於從事醫護工作的人員，應會多一份安心和保障，不過為甚麼又不包括其它傳染病？為甚麼不包括其它與人接觸的職業如按摩師、輔導員、酒樓侍應、空中服務員、保安員等等？」由於2019冠狀病毒病的疫情在香港及世界各地仍在發展，政府會密切留意相關的醫學及流行病學數據，並會作出適當跟進。