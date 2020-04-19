【新冠肺炎】零售保險業處寒冬 團體望政府堵塞保就業方案漏洞

在新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）打擊下，本港經濟受重創，零售、保險業受極大衝擊。零售、商業及成衣業總工會和保險及金融從業員權益分會在三月下旬在網上訪問了273人，有逾七成的就業情況受疫情影響。受訪者中，四成二人被減工資、更有近二成人被解僱。團體認為政府未有提供最急切和有效的支援，要求盡快堵塞漏洞。

團體建議了多項措施，包括呼籲政府必須立即設立失業援助金，免除入息及資產審查，為期六個月而金額相當於正常工資八成（上限為16000元）的緊急失業津貼。另外，團體認為政府應該盡量提前發放薪金津貼並設追溯期至不遲於四月份，以解決僱員的燃眉之急。

零售業界放無薪假 連底薪都拿不到

零售、商業及成衣業總工會張麗霞指，在疫情打擊下，零售業是重災區，有僱員被逼放無薪假。而零售業講求佣金，但放假期間不單沒有佣金，甚至可能連底薪也拿不到。她指，有個案是年長的夫婦二人同時失業，面對手停口停的困境。另外，她批評政府對打散工的僱員欠缺援助，認為政府應該多考慮其實際需要。



保險業生意最多跌九成

除了零售業，保險業界亦迎來寒冬。保險及金融從業員權益分會會長蔡英豪指，有保險業人士依靠中國保單生意，但在疫情打擊下，「生意跌得好勁」，幾乎接近零收入，而本地生意則跌了至少一半。副會長鄭禮蓬則指，行内存在「魔鬼合約」，保險公司以底薪聘請從業員，然而若果從業員業績未達標而導致被解僱時，保險公司有權追討底薪。蔡指出，這類個案是過往接得最多的求助個案，他擔心在疫情嚴峻下，未來兩三個月會出現更多這類個案。

零售和保險業界要求政府盡快堵塞現時保就業方案的漏洞。（黃舒慧攝）

吳敏兒：政府不應再逃避 應加強監察

香港職工會聯盟主席吳敏兒表示，政府要提供失業援助金已是刻不容緩，批評政府不應再逃避。團體提出多項建議，包括設立免入息及資產審查失業津貼、把工資參照期延長至去年11、12月，較真實地反映員工正常收入。

另外，他們指現實中，僱員難以掌握公司整體薪金開支和僱員數目，難以監察資方，建議加強監察僱主支薪機制，例如簽訂集體談判協議，政府亦應設立機制監察領取津貼的僱主有沒有如實支薪，例如僱主需出示僱員簽名作實的薪金水平同意書等。