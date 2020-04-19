【新冠肺炎】張建宗料明日公布失業率會進一步上升　短期內難好轉

上月公布，2019年12月至2020年2月的失業率顯著上升至3.7%，為超過9年高位，當中零售、住宿及膳食服務業合計的失業率及就業不足率更達至約十年的高位。政務司司長張建宗今(19日)在其網誌表示，本港經濟正經歷非常困難的一年，經濟急劇轉差對勞工市場的影響相當明顯，惟二月數據仍未反映疫症全球大流行的情況，預計明天（4月20日）公布本年1至3月的失業率及就業不足率，將會進一步上升。

張建宗預料明天（4月20日）公布，本年1至3月的失業率及就業不足率，將會進一步上升。勞工市場在短期內，仍會面對巨大壓力，就業狀況亦難以在短期內好轉。在這特殊環境下，很多企業會緊縮人力資源，而5月至7月正值應屆畢業生求職的高峰期，預期他們的就業將比往年困難。

他指，政府會投放資源「創職位」。未來兩年，政府會在公營及私營界別創造約30,000個有時限的職位，涵蓋不同技能及學歷人士，包括富經驗的專業人士和應屆畢業生；亦會努力令職位種類多樣化，不論是建築工程和維修保養的技術及支援崗位、抑或法律界、會計界、金融服務界、工程界及建築界這些專業界別，以至推廣藝術文化或綠色生活的職位都包括在內。

張建宗預料4月20日公布，本年1至3月的失業率及就業不足率，將會進一步上升。(政務司司長網誌圖片)

而為應屆畢業生提供的職位，當中包括需要專業或一般技能的工種，例如樓宇測量、城市規劃、產業測量、土地測量及工程的畢業實習計畫，研究員及行政助理。

張建宗指，對求職者來說，尤其是快將畢業的莘莘學子，新措施和招聘工作能讓他們有更多就業機會，青年人要做好生涯規劃，為未來出路作充分準備；他指政府歡迎有理想、具視野、有承擔、有國家觀念、香港情懷，視香港為家的年輕人加入公務員隊伍，為建設香港而努力。這裡能得到的不只是一份有前景及穩定的工作，而是發揮自己潛能，實踐理想的機會和服務市民的使命。

張建宗表示，雨過總會天晴，大家要在「疫境」中自強，沉著應對，保持積極正向的人生觀，將目光放遠一點，不要給疫情影響你原本的人生計劃；人需要有希望，更重要的是為未來做好充足準備，朝正確的方向實踐自己的理想。