新冠肺炎｜澳門宣布分階段復課　高中、初中學生5月4及11日可返學

香港新型冠狀病毒肺炎疫情近日回落，一海之隔的澳門，亦連續多日未有新增個案，當地政府今日（19日）宣布，高中會於5月4日率先復課；5月11日則初中復課。至於小學、幼兒及特殊教育，則視乎疫情另行公布，甚或考慮本學年毋須回校上課。為復課過程順利，當地部門會制定復課指引，並建議校方按指引，於4月20至29日間安排復課演習。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

澳門教青局表示，停課期間一直與衛生部門、教育團體及學校負責人保持溝通，研制復課預案，以學生安全首要考慮，決定採取分階段的方式復課，由高中開始。當局稱，考慮到澳門當前情況，聽取衛生部門的意見後，科學研判非高等教育自5月起復課，5月4日高中率先復課；初中5月11日復課；小學、幼兒及特殊教育則視乎疫情另行公布，並應以更彈性方式處理復課，甚或本學年毋須回校上課。當局呼籲，跨境師生需留意最新的防疫及通關政策作準備。

因應復課安排，澳門教青局稱，已為學校制定復課指引，內容涵蓋衛生防疫措施、教與學、評核與升留級等，例如復課時間過短，就不宜作總結性評核，建議可不留級。為確保復課順利，教青局表示會協助學校於復課前，依據復課指引作模擬演習，使教職員掌握復課後的工作細節和應對預案。局方稱，指引會隨即上網，期望校方可按指引作準備，並建議於4月20至29日間安排復課演習。

倘復課後澳門出現確診，教青局指，會與衛生部門商討按個案的性質，研判是否需全部或部分學校停課，或無須停課。局方稱，會持續關注疫情，與各教育持分者保持溝通，做好復課預案的相關工作。

受疫情影響，澳門教青局之前宣布，非高等教育學校於農曆年假後停課；之後到3月時疫情一度緩和，曾宣布4月中開始復課，惟由於疫情發展，最終維持停課。

港無復課「死線」 高中生或率先復課上半日堂

香港方面，教育局局長楊潤雄昨日（18日）稱，暫未有確實復課日，亦沒有復課死線，但會視乎疫情及學校準備情況，考慮分階段復課，由於高中生自理能力較高，故傾向可率先復課。他又稱，會考慮安排只上課半天，但需視乎學校的人手調配有否困難；至於體育課、音樂課等，或有特別安排，如不能上游泳課等。

他當時亦被問到是否會等到DSE完成所有筆試，即待5月底中學才可能復課，楊潤雄僅指，「極有可能都係咁。」料DSE舉行期間中學復課機會好微，可能待公開試完結後再視乎疫情才決定復課時間。楊指亦有學校反映，期望5月尾、6月初復課，「如情況許可都會做」。