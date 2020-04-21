新冠肺炎︳政府租富豪東方酒店檢疫 　專家：出風口不會播毒

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今早表示，政府已租用九龍城的富豪東方酒店作檢疫用途，供海外返港人士等候檢測結果。政府抗疫督導委員會專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受商台《在晴朗的一天出發》時表示，入住的旅客並無病徵，只在酒店房內等候檢測報告，若然初步確診，亦會轉送到醫院，認為附近居民無需要過慮。 不過，有市民致電節目表示，其家與酒店只是一行之隔，是100米範圍之內，擔心酒店冷氣出風口會傳播病毒，計劃日內與家人搬到親戚家暫避。他批評政府事前未有通知區內居民徵用酒店的決定，令人無所適從。

許樹昌表示，入住的酒店檢疫的旅客並無病徵，只在酒店房內等候檢測報告，若然初步確診，亦會轉送到醫院，認為附近居民無需要過慮。（資料圖片）

許樹昌又表示，即使入住酒店的旅客確診，但是他們只會留在獨立房間，「唔會四圍走」。他又指，經冷氣出風口播毒的機會並不存在，亦無證據支持。他舉例即使酒店內確診者咳嗽，但飛沫的重量於1.8米範圍內向下沉到地毯，不會經冷氣系統排出街，而且酒店的冷氣可以獨立調節，並設有過濾網，「唔會咩都噴出嚟，唔洗擔心。」

禁止多於四人聚集的「限聚令」等措施將於周四屆滿，許樹昌表示，由於前日出現一宗本地感染個案，目前尚在調查感染源頭，相信措施好大機會延長多一至兩周。他指，專家團隊建議延長禁令，但至於延長多久則由政府決定。至於何時取消禁令，他認為，28日內無新增本地感染個案是最理想，但若然只出現少量零聲個案，而無引起社會大爆發，相信也可接受。

本港昨日錄得零確診個案，港大感染及傳染病中心總監何栢良接受同一節目訪問時表示，現時確診個案慢慢下跌，若然疫情趨勢持續，相信只要市民繼續合作防疫，有望達到28日零感染的目標。他又指，居於富豪酒店附近的居民無需要擔心，「唔洗自己嚇自己」，舉例澳門亦已徵用酒店做檢疫設置，只要做好源頭控制，不會令社區受到影響。

▼限聚令升級延長▼（按順序）