退休督察劉承聰再索訟費　遭官質疑利用法律灰色地帶　即場被拒

高級督察劉承聰被指向警隊隱瞞與妻子離婚，繼續居於警察宿舍逾8個月。他一度被裁定欺詐罪成，被判囚半年。劉後來上訴得直，卻被指自招嫌疑而未能取回訟費。劉不服決定，今（21日）就訟費問題提出上訴。惟上訴庭法官指記錄顯示，劉只曾聲稱致電通知警方有關其婚姻狀況，法官不禁反問：「你在警隊服務咁多年，幾時可以口頭取代書面？」更質疑劉利用法律的灰色地帶，即駁回其申請，稍後以書面解釋理據。

高級劉承聰被指詐騙警隊上訴得直，卻不准取回原審訟費。（朱棨新攝）

案件涉及房屋福利達10萬元

現已離開警隊的劉承聰，被指於2011年2月至10月期間，隱瞞與妻子高嘉儀已離婚，以圖繼續佔用已婚督察宿舍。控方指他住在宿舍逾8個月，直至警方進行內部調查才揭發，期間詐騙了政府達10萬元的房屋福利。

曾辯稱收不到絕對離婚令

他在原審時聲稱以為要收到絕對離婚令，才需向警隊申報，他又辯稱收不到該令。上訴時的法官認為，其解釋可能屬實，因此裁定他得直，但指他在暫准離婚令發出長達10個月後，才向法庭查詢，屬自招嫌疑。

劉未有律師代表，他稱於2011年9月中已就收到絕對離婚令一事，通知警察宿舍組。惟上訴庭法官楊振權指，宿舍組於同年10月才得悉劉的絕對離婚令。劉亦承認，其代表律師在原審時未有向宿舍組職員盤問，是否於同年9月收到劉的通知。

官：普通市民都識

律政司代表指，根據原審時的紀錄，劉聲稱曾致電宿舍組，指已收到絕對離婚令。上訴庭法官彭偉昌質疑，劉未有書面通知，反問：「你在警隊服務咁多年，幾時可以口頭取代書面？」

另一法官潘敏琦亦質疑劉擔任警員多年，未有以電郵等方式作書面通知，謂：「我諗普通市民都識。」

質疑劉利用灰色地帶

彭官之後質疑，劉同年初已收到暫准離婚令，在一般情況下，收到暫准離婚令的六星期內，會收到絶對離婚令，惟劉遲遲未有向法庭查詢，質疑他是自招嫌疑，甚至是利用法律的灰色地帶。

律政司指上訴庭無權處理

律政司代表又指，劉在此情況下就訟費上訴，應向終審法院申請，上訴庭未有司法管轄權處理。上訴庭法官最終指，他們未有司法管轄權處理，亦認為原審的裁判官和處理上訴的法官就訟費的決定，有足夠基礎，因此駁回劉就訟費的上訴。

劉曾多次惹官非

劉承聰多番惹上官非，但大多脫罪。他於2007年被指恐嚇及毆打當時妻子的「男友」，經審訊後脫罪。劉亦曾於2012年被裁定襲擊女友罪成，但及後上訴得直。此外，他亦涉多番恐嚇女友，經審訊後亦被裁定兩項刑事恐嚇罪脫。

而劉於停職停薪期間，駕的士維持生計，但涉無遵從交通燈指示和超速等遭票控和罰款，警隊於2018年下令他即時退休。

案件編號：CACC229/2018