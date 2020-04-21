新冠肺炎｜周四撤食肆入座不可逾半限制　粥店：一人一枱都坐唔滿

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，食物及衞生局早前推出「限聚令」及對食肆、特定處所的規定，限制本身至周四期滿。政府今天（21日）宣布延長相關條例14天至5月7日，惟後日起撤銷食肆入座率不可逾半的限制。 記者走訪九龍城、銅鑼灣及長沙灣多間食肆，包括粥店、菜館等，大部分餐廳負責人都認為撤銷入座率限制無助生意。有粥店員工指，即使撤銷任何防疫措施都無分別，「都無客黎，一人一張枱都坐唔滿！」

九龍城食肆「茶檔」的店員王小姐說近來生意大跌，加上昨日政府宣布租用附近富豪東方酒店作檢疫中心，令生意雪上加霜。她說餐廳面積有限，早前為了應對政府的「限聚令」及1.5米距離等要求，已經為餐檯加裝了隔板；政府即將取消食客不許過半的措施，她則說不會對餐廳有什麼影響，「始終都有1.5米限制，好難再做到咩。」

客人少外出 員工：一人一張枱都坐唔滿

有銅鑼灣一間粥店的員工說，現時疫情嚴重，外出用餐的市民大減，店舖經營約十年，現時生意「史無前例咁差」。對他而言，落實或撤銷任何防疫措施已無分別，「都無客黎，一人一張枱都坐唔滿！洗乜放寬啫！」他坦言生意額少近半，「我都無客，（防疫措施）你點限點鬆都無用。」

另一間經營超過30年的食肆員工表示，受疫情及防疫措施影響，生意額減少四分三，打擊超過沙士。他說店內平時可以坐滿60人，在餐桌之間要有1.5米距離的限制下，由於店舖面積細只能容納有20人，「就算唔限只可以坐一半人，咁又有咩分別？」

受疫情影響，有店舖以膠板分隔餐桌。（王潔恩攝）

記者致電長沙灣太子海鮮菜館，疫情以來餐廳生意已經直插六成。老闆文先生指餐廳內會加多兩張餐枱，但直言不會對生意有什麼影響，「而家最緊要係啲人都唔出街，一晚可以坐3枱客就已經好好，取消限制最多變一人一枱，其實都無意思。」

▼限聚令升級延長▼（按順序）