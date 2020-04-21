新冠肺炎｜陳肇始：覓酒店轉檢測中心難　富豪東方酒店通風合適

新型冠狀病毒疫情持續，政府早前宣布徵用九龍城的富豪東方酒店，周三（22日）起供海外返港人士等候檢測結果。 食物及衛生局局長陳肇始今日（21日）召開記者會，稱已派出工程師檢視富豪東方酒店的通風系統，而有關人士亦有專車接送，確認不會對酒店附近的樓宇或社區有額外風險。 她強調酒店不是隔離營，只是等侯檢測結果中心，若日後有問題，衛生署將會安排講座。

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陳肇始指，政府希望全部扺港人士留樣本，並在有結果後才離開，故明日起會安排下午或晚上由機場扺港的人士入住酒店。若入境人士須在亞洲國際博覽館通宵等候檢疫結果，便可暫時留宿富豪東方酒店，以提供較佳的休息地點，並減低人群聚集的風險。

不過，她強調入境人士離開亞洲國際博覽館時，必須無病微，他們亦會有專車送至酒店，故不會對酒店附近的社區帶來風險。

陳：酒店通風系統無問題

陳肇始又指，已派出工程師檢視酒店的通風系統，確認不會對酒店附近的樓宇或社區有額外風險。她說，該中心不會帶來額外風險，因本身已有不少檢疫人士同全港不同酒店做檢疫。

食物及衛生局局長陳肇始今日（21日）召開記者會，稱已派出工程師檢視富豪東方酒店的通風系統，而有關人士亦有專車接送，確認不會對酒店附近的樓宇或社區有額外風險。（歐嘉樂攝）

部份酒店不願借出全幢 酒店自行決定本來住客何時離開

被問到為什麼不選擇機場酒店或更接近機場的酒店作等候中心，陳說，找酒店的過程並不容易，不單要「快」，亦要先了解酒店通風系統或環境是否合適。她又指，酒店亦不能太細，必須有足夠房間以應付大型航班。

她說，曾反覆與不同酒店商討，但部份酒店不願意整幢借出，亦有酒店員工不願擔任有關工作，她承認徵用酒店的決定「十分急」，當局亦需準備文件予區議會、新聞公告等。至於外界批評，酒店住客要離開的時間太倉卒，陳肇始強調何時要求本身的住客離開酒店，是酒店自己的安排。

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