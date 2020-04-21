逃犯修例｜女護理員稱遭便衣警踐踏文宣兼粗言指罵　認衝動下打人

女護理員去年國慶日在太子港鐵站外因張貼文宣與便衣警起爭執，期間涉用棍打對方手臂一下。她今（21日）於西九龍裁判法院承認普通襲擊罪，辯方求情稱便衣警刻意踐踏地上的文宣，又以粗言穢語指罵，被告受到挑釁才衝動犯案。主任裁判官羅德泉決定先索取背景報告量刑，押後至下月12日判刑，期間被告獲准保釋。同案被控襲警的運輸工則否認控罪，排期於6月3日作預審。

女被告蔡妙兒在西九龍法院承認普通襲擊罪。(資料圖片)

女被告蔡妙兒（56歲， 護理員）承認於去年10月1日在港鐵太子站B1出口外襲擊羅國威。

案情指，蔡當日在旺角港鐵站外的行人路張貼海報，事主與同樣身穿便裝的同僚約下午一時半巡至該處時，因地上的文宣差點滑倒，遂提醒他人小心。此時，蔡激動衝向他，並用棍打其左手臂一下，令他觸痛及紅腫。蔡當場被制服，警誡下保持緘默，有傳媒拍下案發經過。

被告稱當時不知事主是警員

辯方求情指被告不知道事主是警員，因對方刻意踐踏地上的文宣，又以粗言穢語指罵，被告受到挑釁而衝動犯案。裁判官指出被告未經批准張貼海報，他人對此有意見如何算挑釁。辯方則強調事主對被告作出人身攻擊，被告一時情緒失控，才用塗抹漿糊的長棍打對方手臂，該棍本身並非武器。辯方形容被告性格善良，現已知錯，並透露她獨力撫養兩女，身體欠佳。

羅官決定索取背景報告量刑，考慮到被告需要覆診，批准她保釋候判。

同案男被告否認襲警

同案的男被告盧家業（42歲，報稱運輸工人）則否認於同日同地襲擊警員梁偉嘉。控方將傳召4名證人，辯方表示會爭議2份警誡供詞。案件於6月3日預審。

案件編號：WKCC3815/2019