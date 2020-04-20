逃犯條例｜麗晶花園兩居民8.25拍警車及大叫死黑警　准簽保守行為

九龍灣麗晶花園居民不滿管業處去年觀塘遊行後，未有通知住戶下更改大廈密碼，圍堵管業處，其中兩名居民涉拍打警車及大叫「黑警」被捕。控方今（20日）決定以簽保守行為處理案件，二人准以2000元簽保守行為1年，期間不得再干犯《公安條例》以及《人事登記規例》下的罪行，兼要支付1000元堂費。

首被告林志興獲准簽保守行為。(李慧娜攝)

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不滿管理處更改密碼

兩名被告：林志興，35歲，庭上報稱社工；及凌承宗，26歲，報稱郵政局合約員工。二人被控於8月25日在牛頭角麗晶花園19座公眾地方作出擾亂秩序的行為，即拍打警車車身以及使用侮辱性言語，上述行為相當可能會導致社會安寧破壞。

案情指，200至300名麗晶花園居民於去年8月24日，因不滿麗晶花園入口更改密碼而在管業處聚集，期間物業管理經理感不適，警員接報到場處理，並將經理送院。

兩被告均曾大叫「死黑警」

警員離開現場時，首被告向其中一名警員大叫：「死黑警，嚟打我啦，X你老母。」他又拍打警車，更著其他人包圍警車，及後警員下車拘捕首被告，而首被告當時未能出示身份證。

首被告被捕後，其他在場人士再大叫「放咗佢」，而次被告此時走向警員大叫：「死黑警，X你老母，放咗佢，嚟幫手。」次被告後來亦遭制服。

案件編號：KTCC1596/2019