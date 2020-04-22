油價暴跌︳油公司汽油零售價相同　現金信用卡付款折扣優惠大比併

國際油價插水，紐約5月期油史無前例跌至負值，不過本港車用燃油仍高企，未見隨國際油價下滑。環境局局長黃錦星於今年初曾指，油公司普遍提供各種折扣優惠，故消費者實際支付價格較零售價低。 《香港01》翻查消費者委員會資料，各間油公司的無鉛氣油價格於4月中相同，優惠則各有不同。即使同一公司，以現金付款抑或信用卡付款價格也有差別，另有油公司於指定油站、指定時間提供最多每公升3.5元優惠，相當於零售價八折。 另外，部分油公司會送贈禮品，例如於中石化入汽油滿400元或以上，就可以優惠價換購一款個人衛生用品；埃索會員又可以積分換購隨身搓手液。

國際油價大幅度下跌，紐約5月收報每桶-37.63美元，屬歷史上首次跌至負數。（資料圖片）

紐約5月期油收報每桶-37.63美元，史上首次跌至負數。比較今年初至4月20日的紐約期油價格和本地油價，前者每桶61.18美元跌-37.63美元，跌幅為263%；但據消委會統計的數據顯示，本地普通汽油淨價格同期只下跌約19%。

環境局局長黃錦星今年初於立法會回應議員質詢時表示，分析本地燃油售價調整時，應該以普氏平均價及油公司進口價的走勢作參考，不應計及售價內其他的組成部分（即稅項和其他營運成本）；過去一年本地燃油的零售價格，與普氏平均價的趨勢相若。他又解釋，普氏平均價每日都會變動，但油公司並非每日都調整其燃油零售價格，故本地汽油零售價未跟隨國際原油價格走勢。

根據環境局資料顯示，2020年2月1日無鉛汽油的普氏平均價格為每公升逾2元，同期無鉛汽油進口價則為每公升約4元，但本地無鉛汽油除稅後零售價格則約為每公升約11元。（環境局網頁）

黃錦星當時亦稱，油公司普遍會提供不同折扣及優惠，故消費者實際支付的價格，比油站顯示的零售價格低。

《香港01》翻查消委會今年4月16日至22日的汽油零售價、折扣及禮品優惠，資料顯示，中石化、中國石油、加德士、埃索、蜆殼等5間油公司，其無鉛汽油零售價均為每公升16.64元，不過提供的優惠則略有不同。

根據消委會資料，無鉛汽油方面，中石化以現金支付入「中石化汽油」，可獲門市折扣，每公升減為15.73元；中國石油「清新汽油」的同類優惠，則為每公升15.14元。其他公司則需要出示會員卡，方可獲得現金扣減，加德士「特配Techron® 黃金汽油」每公升會減至15.74元；埃索Synergy Extra 汽油則為每公升15.04元；蜆殼「Shell FuelSave無鉛汽油」則每公升減至15.74元。

此外，各油公司亦提供不同的贈品，例如中石化現時只需入汽油滿400元或以上，就可以優惠價換購一款個人衛生用品；埃索會員入「Synergy Extra汽油」滿350元，可用100積分，換一支隨身搓手液。另外，各油公司亦有不同積分及信用卡優惠，例如積分可作回贈，又或會員卡可獲取更多優惠，難以直接比較價格。