財困商人利用假授權書　抵押母弟九龍塘物業借1800萬　囚5年半

六旬商人生意失敗，利用虛假授權書，將母親及弟弟持有於九龍塘的單位抵押，向5間放債公司借取1800萬貸款，早前被廉政公署起訴，並在區域法院被裁定罪成，法官勞潔儀今(22日)判刑時，斥責商人有計劃地在半年內5度犯案，指其策劃的勾當嚴重影響香港的借貸程序及制度，判商人入獄5年半。

被告陳錦洪在區域法院被裁定5項使用虛假文書副本罪成。(資料圖片)

被告陳錦洪，62歲，被裁定5項使用虛假文書的副本罪名成立。

被告以母弟所持物業作抵押借貸



案情透露，被告於案發時與母親及弟弟居於九龍塘一個單位，自2001年起，該物業為母及弟二人聯權擁有。



被告於2014年12月委託一名按揭中介人尋找放債人，申請多筆按揭貸款，並以該九龍塘物業作為抵押。被告提供數份看似由被告母親及弟弟簽署的授權書副本以支持申請，授權書看似委任被告為他們的合法授權，代表負責處理該物業，包括按揭、押記及抵押等申請。

先後向5公司借逾1800萬

四間持牌放債人公司，包括中寶國際融資有限公司、樂天按揭信貸有限公司、借得易財務有限公司及中金投集團有限公司，基於該些授權書的副本，批准被告的貸款申請，並於2014年12月至2015年5月期間，向被告發放5筆共逾1千萬元的按揭貸款。



被告後來再向亨運財務有限公司 (亨運) ，再用上該些假授權書副本，以該物業作抵押並取得兩筆合共850萬元的貸款。當中部份款項用以清還早前借下的貸款。

被告母及弟從未簽署授權書

被告的母親與弟弟對該授權書全不知情，亦沒有在該授權書簽署，更從來沒有授權被告以該物業作抵押申請任何貸款。



被告後來未有還清亨運的欠款，截至2018年9月，該筆借貨連本帶利已累積至逾1千萬元。廉署接報後作出調查。

案件編號：DCCC 448/2019