【林鄭換閣】入境處長升官掌政制　曾國衞妻有望升海關「一姐」

特首林鄭月娥的問責官員團隊大地震，四人被換走，政制及內地事務局局長聶德權改掌公務員事務局，原位由入境事務處處長曾國衞「越級」接掌，成為首位非政務官掌政制局。除了曾國衞官運享運，其妻何珮珊現任海關副關長，為歷來海關最高級女官員，隨着曾國衞未如預期入主保安局，夫婦不會構成上司下屬關係，何珮珊有望再晉身首位海關「一姐」。 至於入境處處長一職，料將由去年4月才接任副處長一職的區嘉宏出任。 盤點回歸後各任入境處處長，卸任後都在官場上更上一層，有傳統優勢，包括有三任保安局局長都是出身入境處，當中李少光更獲任命港區人大代表。曾國衞之前的入境處處長陳國基，現擔任特首辦主任，亦是打破了政務職系傳統。

三任保安局長出自入境處長

回歸後歷任入境處處長，在曾國衞之前，包括葉劉淑儀、李少光、黎棟國、白韞六及陳國基，均在卸任後官運高陞。三任保安局局長都是出身自入境處，包括葉劉淑儀、李少光、黎棟國；其中李少光更是「三料」，曾任廉政專員，後更成為港區人大代表。白韞六在2011年3月退休後，翌年7月起便出任廉政專員至今。上述有關職位均須中央任命。陳國基更打破政務官傳統，擔正特首辦主任。

兩任處長曾派駐京

入境處因工作性質與內地接觸及合作頻繁，派駐駐京辦的經驗被視為加分作。如陳國基於1998年底至2000年獲派駐北京，為回歸後入境處駐京辦的「先驅者」，回港後仕途順利，十年間攀上入境處的第一把交椅。陳國基曾在訪問中表示，駐京時報讀清華大學的國家法律課程，加深他對國家制度的認識，亦建立起內地的人際網路。

近期因應疫情，曾國衞親自帶隊負責日本鑽石公主號的撤離行動，與中方外交部磋商合作，及後再親赴武漢接載港人，被視為「考牌」問鼎保安局局長。他在兩個月前曾回應傳聞，強調「的而且確係半點都無諗過」，不過現卻成了掌管政制及內地事務的局長。

曾國衞的妻子為海關副關長何珮珊，成歷來海關最高級女官員，有望再升成為首位「一姐」。（資料圖片）

曾國衞駐京時特回港完婚

曾國衞亦曾在駐京辦工作三年。他曾於港台節目《舊日的足跡》中透露，他於2007年至2010年間曾借調至駐京辦，要妻子一手包辦婚禮，忙於駐京工作的他由北京飛返香港結婚。曾國衞的妻子為現任海關副關長何珮珊，為歷來海關最高級女官員。隨住曾國衞未如預期入主保安局，他與曾太不會成為直接上司下屬關係，何珮珊有望再晉升成首位女海關處長。

副處長區嘉宏料接掌入境處 一年兩度升職

至於入境處處長一職，料將由現時入境處副處長區嘉宏接任，區嘉宏於去年4月才接任副處長一職，一年間即問鼎處長。區嘉宏於2009年曾赴加拿大渥太華接受培訓，在加拿大皇家騎警隊的警察學院修讀高級警務行政課程。他任職入境處助理處長（個人證件）時，領導俗稱「救人組」的入境處「協助在外香港居民小組」。