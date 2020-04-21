回顧曾國衞上位之路　首名非政務官掌政制局　辦公室放習近平肖像

政府高層出現大地震。消息指，入境處處長曾國衞將接替政制及內地事務局局長一職，聶德權將平調至其他問責局，接替離任的官員。 紀律部隊出身的曾國衞，是首名非政務官出身者掌管政制局。他最為人熟知的，自然是近月新冠肺炎疫情期間，帶隊前往日本、湖北接載滯留港人回港。曾國衞接受訪問時，曾大讚國家在接載行動中幫助很多，其辦公室更放有一幅國家主席習近平肖像的紀念盤。

自言中學時期曾無心向學 至今仍尊敬葉劉

曾國衞於1987年4月加入入境事務處任職助理入境事務主任，1991年晉升入境事務主任，2000年晉升高級入境事務主任，2004年晉升總入境事務主任，2007年晉升助理首席入境事務主任，2009年晉升首席入境事務主任。2012年，曾晉升為入境事務處助理處長，兩年後晉升入境事務處副處長。2016年4月，時任入境處處長陳國基退休，曾國衞接任處長一職，原定今年9月退休。

曾國衞曾在港台節目《舊日的足跡》中透露，於中學時期曾無心向學，更試過多科「肥佬」。後因高中時，一位經濟老師引起學習興趣，令他開始發奮圖強，其後更在第二次高級程度會考中取得2A3B的佳績入讀中大新聞系，於畢業後隨即投考入境處。他更笑稱其太太、現任海關副關長何珮珊「有眼光」，因自己外觀並非出眾，仍然選擇自己。

曾國衞去年曾向傳媒表示，曾任入境處處長的現任立法會議員葉劉淑儀，是他相當尊敬的前輩，到今日仍會稱她為「Madam」。

以紀律部隊出身接任政制局，在回歸後並無先例。回歸後歷任政制及內地事務局（2007年前為政制事務局）局長，分別為吳榮奎、孫明揚、林瑞麟、譚志源、聶德權，上述5人皆是政務職系出身，今次是首度由紀律部隊出身的官員出掌政制局。

曾國衞3月接受《紫荊》訪問，其辦公室掛有一幅習近平的肖像。（《紫荊》片段截圖）

辦公室放習近平握手照

任入境處處長期間，曾國衞未捲入較大的爭議，最佳的表現機會，自要數到今年新冠肺炎疫情。郵輪鑽石公主號滯留日本橫濱，曾國衞和保安局副局長區志光2月率團前往日本，協助港人乘客乘坐政府包機回港。不過，在東京羽田機場期間，有赴日協助的區議員拍到，曾國衞和民建聯立法會議員鄭泳舜「咬耳仔」，表示「你老竇（鄭錦鐘）叫我睇住你，佢幾鬼擔心你」，引來政界熱議。

疫情下，數千港人滯留湖北省，曾國衞於3月和聶德權，先後兩輪前往湖北協調接載港人事宜。當時政界已關注，曾國衞屢獲表現機會，是否為其日後接任保安局局長「考牌」。曾國衞當時笑言「無考量咁多」，又指在出發前已預料到會惹揣測，故與保安局副局長區志光分工，由對方負責傳媒聯絡，「我都盡量唔講，免顯得有呢啲情況。」

曾國衞今年3月曾接受《紫荊》雜誌訪問，談論數次接載行動。他坦言行動風險不小，壓力十分大，過程一波三折，嚇到「差一點心臟停頓」。他在訪問中大讚中央政府的協助：「沒有國家的支持，我們根本不可能完成這樣一個艱巨的任務（接載滯留日本、湖北港人）。」值得注意的是，當時曾國衞的辦公室中，掛有一幅國家主席習近平的肖像，櫃上亦有一幅與習近平握手的合照，場合是2017年習近平來港出席待首林鄭月娥就職禮。