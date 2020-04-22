逃犯條例｜大學生警總外噴「condom」　諷警用完即棄　認刑毀候判

反修例示運動引起多場示威，去年6月21日有大批示威者圍堵灣仔警察總部，一名大學生期間用白油漆在外牆寫上「condom」，以諷刺警方被用完即棄。男大學生今（22日）承認刑事損壞罪，裁判官決定先為他索取感化報告，案件押後至5月20日判刑。

被告王愷銘在傘陣掩護下離開。(李慧娜攝)

被告王愷銘（19歲）承認於去年6月21日毀壞灣仔警總外牆。

不夠白漆未噴完第二個字

案情指，有大批示威者於去年6月21日包圍灣仔警察總部，被告當晚穿黃色雨衣、綠色背包、黃頭盔、黑手套從示威人群走出來，並以白色油漆在警總入口外牆寫上「condom」以及「con」。被告約1個月後被捕，他在警誡下承認寫上有關字詞，但因白油漆不足，所以未有寫完第二個字。他解釋有關字詞是用來諷刺警方被用完即棄，警總外牆維修費涉款1200元。

關心社會表達想法

辯方求情指，被告為傳播系二年級學生，關心社會，日後有意從事新聞工作，事發時因想表達自己想法才干犯控罪，辯方承認有關行為不恰當，被告亦不應用這種方法表達意見，望以罰款處理。

王愷銘另涉管有大麻，並與另外5名男子，包括郭叡軒、梁耀安、羅兆赫、馮智彬及何沛鍇被控在6.12非法集結，該案則押後至6月17日再訊。

案件編號：ESCC134、654/3020