限聚令｜何栢良：中斷社區傳播鏈見曙光　5月7日後可考慮放鬆限制

新型冠狀病毒疫情近月稍見緩和，上周日更錄得零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，本港疫情整體舒緩當中，「見到有中斷社區傳播鏈嘅曙光。」至於何時能夠正式中斷，何認為，要視乎最後一宗本地確診個案，被隔離後起28日的疫情，若無本地感染個案，可有望解除「限聚令」等措施；若然19日後，疫情走勢不變，到5月7日後，政府可思考如何放寬限制社交措施。

▼限聚令升級延長▼

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何栢良表示，要審視社區傳播鏈的情況，先視乎三個條件，包括確診數字是否呈下降趨勢、沒有本地輸出個案，以及本地診個案宗數持續單位數。他認為，本港疫情整體舒緩當; 中，亦大致符合以上三個條件，四月十日之後的確診個案，即使有零星本地確診個案，亦能找到感染源頭，「見到有中斷傳播鏈嘅曙光。」

至於本港何時能夠正式中斷社區傳播鏈，何指，要視乎最後一宗本地確診個案被隔離後起28日的疫情，即由本月19日開始計，若無本地感染個案，可有望解除「限聚」令等措施；若然19日後，目前疫情於兩個多星期後走勢不變，限聚令於5月7日屆滿，或可思考如何放寬限制社交措施。