【新冠肺炎】港大研究刊《刺針》　推算內地2月中已逾23萬人染疫

新冠肺炎疫情持續，全球累計突破250萬宗確診個案，其中最早爆發疫情的中國內地，僅錄得8.2萬宗個案。 港大公共衞生學院世衞傳染病流行病學及控制合作中心研究發現，內地的診斷機制或低估整體確診數字，以截至2月20日的數據推算，倘擴闊呈報準則，篩查所有呼吸道症狀、曾到過鄰近武漢地區，或曾接觸懷疑個案人士，相信新冠肺炎患者已達23.2萬人，是實質數字的4.1倍。有關研究刊於權威醫學期刊《刺針》。

相關研究於前日（21日）在權威醫學期刊《刺針》發表。（《刺針》網頁截圖）

衞健委7次修訂診斷標準

研究由中心創立總監梁卓偉、聯合總監高本恩等人共同撰寫。內文提到，今年1月15日至3月3日期間，國家衛健委共修訂新冠肺炎診斷標準7次，學者推算每次變動時，可偵測的感染比例亦會隨之增加。

首個診斷標準於1月15日釐定，當時只涵蓋曾到武漢或華南海鮮城、有發燒及肺炎，病毒基因測序與圖譜脗合者，始會列作確診患者，國家衛健委3天後再作修訂，群組感染、曾接觸有症狀武漢人亦包括其中，另核糖核酸測試（RT-PCR）呈陽性反應亦是標準之一，研究推算，單是此修訂改變，患者數目已增加7.1倍。內地共7度更改診斷標準，研究指每次變動，患者數目都增加2.6倍至7.3倍不等。

香港大學公共衛生學院教授高本恩亦有份撰寫研究，他上月接受傳媒訪問時，曾推算內地的實際感染人數可能超過23萬人。（資料圖片）

料早於2月尾已可找出更多病人

研究進一步表明，倘內地及早採用第5版標準，即只要病人曾到武漢附近地區或爆疫地點、曾接觸到訪武漢的懷疑個案，核糖核酸測試（RT-PCR）呈陽性反應者，均算確診病人，相信早在2月尾，內地已可找出23.2萬名病人，由於亦有部分輕微個案無病徵、或未能確診，相信實質感染數字遠不及此。

論文同時又指，擴大檢測後，個案數目會不斷增加，亦需顧及公共衛生反應的考量，其他國家要考慮應變方案，如仿效瑞士只為重症者驗武漢肺炎病毒，或需為病人加驗放射診斷（如電腦掃描）檢查斷症等。