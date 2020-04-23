馬時亨獲續委任為教大校董會主席 　惟個人原因任期至年底完結

社會新聞
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政府今日（23日）公布，續委任馬時亨出任香港教育大學（教大）校董會主席，惟其因個人原因，未能接受續任三年至2023年，任期僅至今年12月31日，期間政府會物色適合的人選接任。教大校長張仁良教授對馬時亨的決定感到惋惜，感謝他過去三年的貢獻，帶領教大在各方面取得長足的發展。

馬時亨於2016年獲時任特首梁振英委任，「空降」入教大校董會任主席，馬期時並非校董會成員。身兼港鐵主席的馬時亨在2018年沙中線工程屢傳醜聞後，亦遭教大的學生組織聯署聲明，促其下台並要求廢除特首校監必然制。

政府宣布，香港教育大學校董會主席馬時亨教授因個人原因，未能接受續任三年至2023年，今日獲行政長官委任任期至今年12月31日。

教育局局長楊潤雄感謝馬時亨教授過去三年對教大作出寶貴貢獻，並再度接受委任至本年年底。在此期間，政府會物色適合的人選擔任教大校董會主席。

楊潤雄稱，馬時亨一直致力於公共服務，自2017年4月起擔任教大校董會主席。在他的領導下，教大繼續專注教育領域的研究、發展及創新，藉着培育優秀而具承擔的教育及專業人士，促進及支持本港教師教育策略發展。

教大校長張仁良對馬時亨的決定感到惋惜，感謝他過去三年的貢獻，帶領教大在各方面取得長足的發展。

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馬時亨「空降」　獲委任教大校董會主席
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