套丁案｜12名被告決定不等丁權覆核最終裁決　將擇日作刑事案上訴

沙田多名原居民因與發展商合謀「套丁」，於2014年被裁定串謀訛騙罪成，判囚2年半至3年，眾人不服裁決，早於2015年已提出上訴，惟期間有人挑戰丁屋政策而提出司法覆核，令這刑事案件的上訴一直未定審期。涉「套丁」案的12名人士，今（23日）就其案件在高等法院進行指示聆訊，控方雙方均同意不再等候丁屋司法覆核案的上訴結果，會擇日進行這刑事案的上訴聆訊。

發展商李欽培被指與原住民串謀「套丁」，被裁定罪成，現正保釋等候上訴。（資料圖片）

12名上訴人包括：發展商李欽培；及11名沙田原居民：陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，全部均被裁定串謀詐騙罪成。李被判囚3年，除了温貴麟和鄭興因年老被判囚2年半外，其餘9名原居民判囚2年10個月。

套丁案料聆訊料需時10天

庭上透露，雙方一共會傳召4名專家證人作供，包括丁權專家Christopher Robinson、Dr Patrick Hase等，同時上訴人也會就原審大狀黃志偉及原審事務律師失職進行陳詞，料上訴聆訊需時10天。

據了解，有關丁權爭議的司法覆核案，已定於本年8月11日至14日作上訴聆訊。

案件編號：CACC425/2015