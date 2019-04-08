【丁權覆核案】香港01曾揭多宗達官貴人涉濫用丁權：套丁大案回顧

丁權政策司法覆核案今天裁決，裁判結果確立本港原居民在私人地上建屋，為其傳統合法權益。惟《香港01》於2016年，花數月翻查逾千份文件後揭發，本港有多名富豪官紳曾涉嫌套丁、即以買賣丁權手法，濫用丁屋政策，以謀取數十億元暴利。當中涉及政府最高層及鄉議局高層成員，包括 「新界王」劉皇發父子、前行政會議成員家族、廣東省政協家族、前律師會會長、地政署高級官員家族，和香港上市發展商。

《香港01》2016年揭發，已故鄉議局主席劉皇發及其家族成員，於90年代集體在屯門龍鼓灘發展丁屋屋苑「龍濤灣畔」、「成發山莊」，過程涉及「套丁」操作。（資料圖片／香港01製圖）

一）鄉議局前主席劉皇發父子：涉龍鼓灘狂套42座丁屋

有「新界王」之稱的鄉議局前主席劉皇發及現任鄉議局主席兒子劉業強，90年代曾在屯門龍鼓灘發展42座丁屋屋苑「龍濤灣畔」及「成發山莊」。文件揭劉氏父子在同一天，由父親割地賣地，並由兒子借錢給男丁；其後男丁轉讓丁屋業權予劉業強。丁屋建成後，劉業強負責公開發售、簽署屋苑公契。過程中，男丁根本從無在自己申建的丁屋居住。劉氏涉嫌套取42座丁屋丁權，暴利達1.2億元。

《香港01》2016年揭發，已故鄉議局主席劉皇發及其家族成員，於90年代集體在屯門龍鼓灘發展丁屋屋苑「龍濤灣畔」、「成發山莊」，過程涉及「套丁」操作。圖為屯門龍鼓灘村的航拍圖片。（資料圖片／香港01記者攝）

二）前行政會議成員張學明家族：8名大埔男丁申報張旗下地址

連本港政府最高層機構成員亦曾涉套丁。《香港01》揭發當年身兼行政會議成員及鄉議局副主席的張學明及其妻子，於1998年將大埔坪朗8幅地，各以20萬元賣予8名男丁。買賣文件顯示，買賣雙方的申報地址，都是張學明公司持有住宅單位。而10年後丁屋落成，丁屋屋苑公契中，全部男丁再以10年前買地時的單位作申報，而8人的建屋牌照見證人均為張的家人。最終每幢丁屋以200至500萬元出售。

《香港01》2016年揭發，曾任鄉議局發言人、香港律師會會長及城規會小組副主席等公職的律師葉天養，牽涉「套丁」操作。他曾為一幅農地的秘密「套丁」協議，擔任見證人，又透過旗下律師樓處理轉名文件獲利。（資料圖片／香港01製圖）

三）政協温幸平家族伙拍前律師會會長葉天養 涉套丁賺19億

而「套丁大王」的頭函，非廣東省政協温幸平父子莫屬。前大埔區議會副主席溫學濂、及其兒子溫幸平，20年間曾涉嫌在本港多區套取近162座丁屋，渉總市值達19.44億元。《香港01》亦發現，香港律師會前會長及時任城規會小組副主席葉天養曾以見證人身份簽署溫氏套丁秘密栛議、其律師樓曾收錢處理套丁合約，而當涉事男丁向城規會申請更改土地用途，葉未有在會上申報利益及避席，最後委員會批准建屋。

《香港01》深入調查，揭發多名高官權貴捲入「套丁風暴」，他們包括行政會議成員、立法會議員、鄉議局領袖、城規會委員、廣東省政協、律師會會長，以至地政處高級主任家族。一次次交易，涉及利益動輒千萬，甚至以億元計。（資料圖片／香港01製圖）

《香港01》2016年揭發，前屯門地政處高級主任賴奕平，與其同為高級地政主任的女兒賴婉菁疑涉「套丁」。記者當面向賴婉菁，展示涉事丁屋樓契上其父及她自己的簽名，賴望到文件一眼後只道不知情，然後離去。時任發展局長陳茂波其後表示，已經留意到相關報道，地政總署會跟進事件，如果認為合適，會轉介予執法機構，政府會在調查上全面配合。（資料圖片／香港01記者攝）

四）地政署高級官員賴氏家族官商一家親

賴奕平退休前任地政處高級地政主任，工作上負責丁屋政策。90年代賴仍任地政官員時，其妻子伙拍丁屋發展商買入地皮再分割出售，涉嫌套丁15座。過程中，丁屋牌照申請及買賣文件由賴妻及發展商代表簽署。屋苑建成後，賴氏家族成員以低於市價購入屋苑中7個單位。當中包括時任地政處高級地政主任、賴氏女兒賴婉菁以市價三拆購入整幢丁屋，而代表男丁賣樓的居然是其父親賴奕平。

《香港01》2016年揭發，前屯門地政處高級主任賴奕平，與其同為高級地政主任的女兒賴婉菁疑涉「套丁」。圖為位於元朗、名為「榮和園」的涉事丁屋群。（資料圖片／香港01記者攝）

五）上市地產商金朝陽涉套37座丁屋 價值4.4億

除高官鄉紳外，亦有香港上市地產商涉嫌發展丁屋圖利。人稱「銅鑼灣大地主」的金朝陽集團（0878），曾以附屬公司名義發展37座丁屋。多間丁屋男丁姓氏不同，卻巧合在同一地點、同一時間、以同一建築設計在元朗馬鞍崗建屋。保守估計，37座丁屋在該區當時合共價值可達4.4億元。

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