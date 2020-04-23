新冠肺炎｜無業漢偷7盒口罩稱自用　官指夠用一年質疑說法　囚3月

新冠肺炎疫情令市面一度出現口罩荒，中年無業漢上月涉於旺角的藥妝店偷走7盒共值近2000元的口罩，今（23日）於西九龍裁判法院承認一項盜竊罪。辯方求情指被告靠綜援維生，並需照顧智障的兄長，偷口罩為自用。主任裁判官羅德泉認為涉案口罩數量不少，自用一說令人難以置信，判囚3個月。

香港出現確診個案後不足一星期，坊間口罩供應出現嚴重短缺，口罩價格上升，市民始經歷數星期「搶口罩」的生涯。其中在2020年2月5日，九龍灣有公司有大量口罩發售，吸引成千上萬市民到場通宵排隊。（張浩維攝）

被捕時稱只是忘了付款

被告郭偉航（45歲）承認於3月20日在旺角西洋菜南街榮華大樓地下的龍城藥妝內偷竊七盒口罩，共值1870元。

案情指，當日下午近6時，店員見被告把架上的7盒口罩放入環保袋，未有付款便離去，遂於店外截停他並報警。被告警誡下稱：「我冇偷，我唔記得畀錢啫。」惟他當時身無分文。

稱要照顧智障兄長

被告有21項刑事紀錄，其中18項控罪與本案類同。辯方求情指被告靠綜援維生，並需照顧48歲智障的兄長，偷口罩為自用。他準備找工作改善生活，望法庭輕判。

官問疫情下為何仍經常外出

羅官則指涉案的口罩可用一整年，又問及他有無健康問題，何以在疫情下經常外出。辯方表示，被告稱口罩與兄長共用，每隔兩三小時便需更換，被告為找工作而外出。裁判官認為涉案口罩數量不少，自用一說令人難以置信，以4個半月作量刑起點，因被告認罪，最終判囚3個月。

案件編號：WKCC651/2020