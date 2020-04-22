港鐵遺3盒Medicom等高防口罩　fb尋失物　網民：挑戰人的慾望

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，口罩變得無比珍貴，如果辛苦撲回來的寶物不翼而飛，心情的確會打入谷底。有網民在facebook群組發文，指自己在港鐵遺留了一個裝有3盒口罩的白色環保袋，包括Medicom和Protector品牌口罩，「如果執到跪求好心人退還」。不少網民都幫推帖文，希望能找到失物，但亦有人指機會比尋回電話更渺茫，「美罩簡直係挑戰人的慾望」。

有網民在facebook發文，指自己由欣澳港鐵站往牛頭角站期間，遺留了一個裝有3盒口罩的白色環保袋。（資料圖片）

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有網民在fb群組「口罩分享區」發文，指今早（22日）8時至9時、由欣澳港鐵站往牛頭角站途中，遺失了一個白色環保袋，內裏裝有3盒口罩，總值過千元。發文者指知道機會好渺茫，但都想在fb試問一下，「如果執到跪求好心人退還」，又指自知尋回機會接近零，「我自己都好心痛」。

從上載的照片可見，遺失的3盒口罩包括Protector 30個裝口罩、PlastCare USA ASTM第三級50個裝口罩、以及Medicom粉紅色ASTM第三級50個裝口罩，全部都是高防級別。不過樓主其後已刪除相關照片。

遺失口罩款式 ↓↓↓

不少網民都大嘆「好肉赤」，現時尋回口罩比其他財物機會更微，唯一希望是有職員拾到，又建議「報警啦！今時今日口罩都係貴重財物」。有網民則分享自己交收口罩時特別警惕，「外包兩層袋，再圈在手兩個圈，確保打機都不離手」，又指當時買的口罩只是日本製，但樓主的則是美國製，「簡直係挑戰人的慾望，替你痛心」；亦有人指粉紅色口罩太美，「執到簡直係試煉」、「良心同現實嘅交戰啊！」。

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