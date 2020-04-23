億元詐騙案｜控方指部份證人在內地羈留　須尋求內地部門協助

「黃氏家族」二弟黃桂榮被指涉億元融資騙案，詐騙港商約百萬元。他及另外2人被控欺詐、洗黑錢共4罪，案件今（23日）在區域法院再訊。控方庭上指，有部份證人現身處內地，其中3人更在內地羈留，將申請要求內地部門提供協助，案件押後至8月18日再訊，以待申請的結果。

被告黃桂榮(右)。(資料圖片)

三名被告分別為文員黃偉傑（37歲）、黃桂榮（60歲）及公司經理葉志偉（40歲）。

控方庭上指，有5名案中證人現身處內地，其中3人在深圳被羈留。控方將會到高院申請，要求內地相關部門協助。

深圳部門願協助但有待北京批准

控方又指，深圳相關部門願提供協助，但仍需北京的部門批准。法官遂把案件押後至8月18日，待控方的申請結果。

此外，3名被告均申請保釋期間不需再到警署報到，今獲法官批准。

兩被告共被控3項罪名

首次被告被控2項欺詐罪，控罪指他們於2017年9至11月間，向案中事主訛稱會協助申請1億元人民幣的投資基金，但事主需準備報告，以及用卓越萬利有限公司進行評估，從而誘使事主向卓越萬利支付逾97萬元。

首被告另被控1項企圖欺詐罪，指他於2017年12月7日至9日，向事主訛稱英利財務會協助他申請1億元人民幣的投資基金，意圖詐騙事主支付88萬元作顧問費。第三被告則控於2017年至2018年間清洗逾2900萬元的黑錢。

案件編號：DCCC864/2019