逃犯條例｜18歲女大專生藏摺疊刀准守行為　控方指屬特殊情況

今年年初二有市民在旺角紀念四年前的旺角衝突，警方驅散時截查一名大專女學生，疑從袋中搜出折疊刀、眼罩等。女學生解釋獨住劏房，因夜歸而帶備折疊刀傍身，但仍被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件今（23日）於西九龍裁判法院再提堂，主任裁判官羅德泉批准被告自簽1000元守行為2年，控方撤回控罪。

被告陳曉蓉（18歲，大專女生）原被控於1月26日在九龍彌敦道與山東街交界的公眾地方攜有一把折疊刀。

稱夜歸偶有帶摺刀

控方指案件以《公安條例》起訴，今獲撤回控罪是特殊情況。案情指，當日年初二下午有小販在砵蘭街開檔，有市民聚集，警方到場巡邏。晚上8時45分，有警員見被告身穿黑衣，戴上黑帽、護頸及口罩，在行人路旁使用電話。警員截查後，從袋中搜出摺刀、手套、眼罩、生理鹽水等。被告警誡下稱獨住劏房，因偶爾會夜歸而帶備摺刀傍身。

男保安藏伸縮棍案再押後

另外，男保安員顧嘉銘（23歲）同日涉於旺角奶路臣街11號地下外管有一支伸縮棍，被控管有違禁武器罪。裁判官將案件押後至本月21日再訊，以待控方就控罪是否適切索取意見，期間被告以原有條件保釋。

案件編號：WKCC325、326/2020