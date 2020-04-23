口罩肺炎│星之子陳易希研製可重用口罩　周六下午2時第二度開售

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，口罩供應增加，但售價仍偏高。「星之子」陳易希研創的光觸媒可重用口罩，於上周三（15日）首度開售，僅三小時已售罄，因此加快生產速度，預計於本周六（25日）下午2時，再次開在網上預售，將有1萬個，每套180元。

「星之子」陳易希研創的光觸媒可重用口罩，於上周三（4月15日）接受網上預訂，短短三小時已全部售罄。（余俊亮攝）

上周三首開賣 僅3小時已全部售罄

「星之子」陳易希研創的光觸媒可重用口罩，於上周三（4月15日）接受網上預訂，短短三小時已全部售罄。因市民對口罩需求仍然殷切，陳易希決定加快生產第二批預計1萬個口罩，宣布在25日下午2時再度預售，預計新一批口罩於5月中下旬到貨。

根據預售網站100nmmask，成人及中童口罩套裝的售價統一為180元，包括可重用口罩1個、UV口罩殺菌袋1個、口罩濾芯10片，並有暗灰色、藍色、海軍藍色、灰色、粉紅色、藍綠色、紅寶石色，共七種顏色選擇。口罩濾芯可獨立購買，每20片售70元。

陳易希︰預售首日10萬人進入網站

陳易希指，上周三預售網站有多達10萬人進入，口罩三小時已售罄，其中黑色和粉紅色口罩最受歡迎，均於一小時內售罄。許多錯過預訂的市民致電查詢，表示希望購買，因此決定加推第二批口罩和消毒袋。他又指，正計劃送出部份口罩給有需要人士以及DSE考生。

陳易希（左二）指，收到許多錯過預訂的市民致電查詢，表示希望購買，因此決定加推第二批口罩和消毒袋。（余俊亮攝）

濾芯三至五天更換一次

據陳易希於4月13日的記者會介紹，可重用口罩為三層設計，外層是運動服防水透氣布料結合光觸媒塗層，經紫外光線照射後，能分解細菌及病毒；中間一層為熔噴無紡布濾芯，加強保護作用；內層為親膚性布料，具吸濕透氣功能。濾芯為KN95口罩標準製造，無須清洗，約三至五天更換一次，而口罩最少可重複清洗50次。而UV口罩消毒袋內置紫外光燈，能增強光觸媒的效能，只需把口罩放入袋中按下按鈕，紫外光燈便會自動消毒口罩。