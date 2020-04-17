屈臣氏售三次元及中衛口罩　最平$99.5/50個　12間指定分店開賣

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，四出撲口罩仍是不少人的抗疫日常。屈臣氏今日（17日）在指定分店售賣3款口罩，包括日本品牌三次元細碼及中碼口罩，163元50個，以及中衛兩款醫療口罩，分別為99.9元50個及89.9元30個。據了解，每間分店只會出售其中一個款式。

屈臣氏今日（17日）在指定分店售賣3款口罩，包括日本品牌三次元細碼及中碼口罩，以及中衛兩款醫療口罩。（fb圖片）

指定名單

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有網民今早9時在有關買賣口罩的facebook群組通報消息，並上傳一張照片，顯示位於香港仔的屈臣氏分店情況，只見門外已有長長人龍等候開售。

各分店排隊情況 ↓↓↓↓

是次出售的口罩，三次元細碼及中碼口罩163元50個，BFE、PFE和VFE均達到99%。另外兩款則標明獨家發售，為中衛CSD醫療口罩，分別是99.9元50個及89.9元30個，BFE達95%。

售賣口罩款式及規格 ↓↓↓↓

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