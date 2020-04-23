新冠肺炎｜張竹君突然點名致謝紀律部隊：因蘭桂坊群組告一段落

新冠肺炎疫情持續，本港早前爆發多宗群組個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君今(23日)於例行記者會上，特別點名多個紀律部隊致謝，包括曾協助追蹤蘭桂芳群組密切接觸者的警隊，以及前往不知名個案住所調查的海關人員。 被問到何以突有此舉，她解釋指，蘭桂坊群組感染追蹤工作告一段落，亦已收悉警方提交的報告，遂趁此機會向相關同事致謝。

主打Live Music的Insomnia酒吧，曾有多名確診者前來消遣或工作。（資料圖片 / 羅君豪攝）

張竹君今日介紹兩宗輸入個案詳情後，主動提及「得到其他部門幫忙，特別是紀律部隊」，她開首即點名警隊，指警方協助追蹤蘭桂坊群組密切接觸者逾百人，「做了超過500份問卷。」

張隨後則提及海關，指海關人員協助追蹤本港的不知名個案，包括前往確診者住所調查，以及追蹤其返工地點。她又點名致謝入境處，指由於抵港人士需於機場等候測試結果，入境處同時有協助區分及追蹤同行者。她最後亦感謝食環署同事，因他們需進行清潔消毒工作。

被問到何以突然點名道謝，張竹君解釋指，蘭桂坊群組已過潛伏期，亦已收到警方相關報告，有關群組追蹤工作因而告一段落，她遂趁此機會答謝相關同事。至於為何不由同場的食物及衞生局副局長徐德義「開口」，她則指，事前無向對方提及，「所以無請佢（幫手）多謝。」

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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蘭桂坊群組於3月尾陸續浮面，確診者有逾廿人，涉及樂隊成員、酒吧員工、顧客，以及曾到涉事酒吧消遣的一名深水埗警署女警。蘭桂坊群組足跡涉及多間酒吧，包括中環蘭桂坊Insomnia、灣仔的Dusk Till Dawn、尖沙咀諾士佛臺的All Night Long。