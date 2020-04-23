搶包山取消｜長洲太平清醮不派平安包　三大包山「縮水」至15呎高

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，限聚令延長至下月7日，於佛誕4月30日舉行的長洲太平清醮亦受影響。長洲太平清醮值理會繼早前宣布暫停飄色巡遊及包山嘉年華後，昨日（22日）公布將進一步取消神功戲、佛誕翌日派發平安包等項目。 另外，今年三座大包山高度由過往50呎，改為15呎。另外，三座大包山及36座小包山會按傳統習俗於長洲北帝廟遊樂場展示，然而因遊樂場已關閉，公眾人士將無法進入。

今年三座大包山高度由過往50呎，改為15呎。（資料圖片／歐嘉樂攝）

長洲太平清醮值理會公告指，由於限聚令延長，為避免群眾聚集，今年的神功戲、「搶米」、麒麟及功夫表演亦會取消。為延續長洲太平清醮「驅瘟逐疫之功德」，以及承傳國家非物質文化遺產項目，三座大包山會「縮水」七成，高度改為約15呎；而佛誕翌日於長洲北帝廟遊樂場向公眾派發平安包的安排亦會取消。

另外，值理會指為配合政府相關的防疫法規，善信於神棚及大士王棚參拜時，必須按在場工作人員指示，市民亦須保持良好的個人及環境衞生。值理會又強調「祭祀科儀在乎心誠，心誠則靈」，呼籲島民遵從防疫指引，齊心抗疫。

長洲太平清醮值理會副主席何麗安表示，佛誕當日值理會會進行「送神回廟」，而今年太平清醮基本上已沒有活動供公眾參與。至於包山上的平安包，何表示會安排送贈予長者及街坊。

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