DSE 2020｜首日有6考生因病不應考　考試局：整體18人申評估成績

新冠肺炎疫情下，中學文憑試今日正式開考，首科為逾三千多人應考的視覺藝術科，考試於今早八時半至十二時半舉行。 考評局下午四時半會見傳媒交代情況，考評局秘書長蘇國生、考評局公開考試總監麥勁生，以及考評局學校考試及評核部總經理許婉清將會出席。 蘇國生指，今日試場運作大致暢順，有少數考生，因不同原因未能參加考試，截止下午3時，5位考生因病、發燒 不能出席，1名考生健康申報表填寫有呼吸道症狀，自行離開考場。 蘇國生提醒，明日有1.3萬名考生應考綜合科學、化學科及組合科學，而下周一4月27日，則應考通識，約有4.7萬多名考生，學生須於早上7時50到達考場，要戴口罩，用酒精消毒搓手液洗手，身體不適就要求醫，不要勉強到試場。

文憑試今日開考，考生進入試場前須量度體溫。（高仲明攝）

蘇國生指，文憑試於今日（24日）終於開考，首科應考的視藝科有約3,360名考生，51間學校作為試場，共有330多個試場主任，他指，事實上在考前協助的人員遠超330人，才能令各考場運作大致暢順，惟有少數考生，因不同原因未有參加考試。蘇指，截止下午3時，有6位考生因病、發燒未能出席；當中1名考生在健康申報表填寫有急性呼吸道病徵；他指，考生可於21日內，即5月15日前，向考評局提交醫生證明，以為相關卷別申請成績評估。

許婉清補充，除了該名在健康申報表申報狀況的考生外，其餘5位均未有到考場，均於居家中致電通知考評局未能應考。

談及今日應考情況，蘇國生指，今早七時半時，不少考生已獲安排可以入校，特別場外有考生聚集時；若學生未有攜帶健康申報表，現場有少量提供。至於該名於申報表填寫有急性呼吸道病徵的考生，蘇指，該考生去到學校時，已填寫申報表，與校方商討完後自行離開。他表示，無收到考生因體溫過高而到特別室，又指未有收到有學生虛報健康情況，相信是學生自律。

178名學生因病、海外升學申退出考試

本港今日並無任何新增確診感染個案，蘇國生表示，今日零確診是好開始，相信考試會繼續，但他指，情況日日會變，希望疫情保持現況。他又指，整體而言，現時有178名學校考生，報告因病或海外升學而申請退出考試；亦有120名自修生退出考試，當中78人為內地自修生。

另外，有18個案申請成績評估，當中7名學生身處海外或內地未能返港，又或未完隔離。

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至於防疫工作，蘇國生提醒考生，應保持社交距離，保持個人清潔衛生，他又指，學校已有很多指示，大部份考生都做得好，而考試是靜態活動，受感染機會好細。他又指，考生於洗手間、場外保持社交距離十分重要；而教育局已準備20萬樽酒精搓手液，放置於試場，預計每個考生可獲兩至三枝。

至於試場口罩存量，麥勁生表示，考場應急口罩足夠，能夠應付考場人員及考生的臨時需要。談及有考生反映分批離場不理想，他表示，若收到相關訊息反映，會加強試場指引，讓學生分批離開，避免過度聚集。他續指，每個考場人數不一樣，難作出硬性指標，強調曾向場交代，應避免人流聚集， 相信考場人員可以判斷。

蘇國生指，明日有1.3萬名考生應考綜合科學、化學科及組合科學，而下周一開考的通識科，則約有4.7萬多名考生參與，設有243個學校禮堂試場，及270個特別試場，他提醒學生須於早上7時50到達考場，要戴上口罩，用酒精消毒搓手液洗手，身體不適就要求醫，不要勉強到試場。

然而，於4月29日及5月5日，大部份聆聽會準時開考，早上8時30分前要準時到達，提醒考生要做足準備功夫。