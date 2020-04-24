【DSE 2020】文憑試開考　校長：視覺藝術考生較少、安排流暢

受新冠肺炎疫情影響，一度押後的中學文憑試今日（24日）正式開考，首科為視覺藝術。考評局規定學校在7時50分開放供考生內進，聖若瑟書院提早在7時40分左右讓考生入內。校長程景坡說，今早到該校應考的考生人數只有約30人，人流少、防疫安排大致順暢。他透露，校方會增開洗手間數目、加強清潔，並會分批安排考生如廁。

校方定期向地毯噴灑消毒劑。（盧翊銘攝）

今早天陰，間中有微雨，不少考生早在開考前一小時已到達試場外，校長程景坡在上午約7時40分，親身走出校門，呼籲考生入校內等候區休息。

校方花近一星期定場內坐位安排 冀考生坐得舒適

學校入口設消毒地毯，內設紅外線體溫儀。程景坡說，校方花近一星期擺放試場座位，前後調動了三至四次，才得出最後安排，「希望考生舒適一些」，而視覺藝術科考場規定每名考生會有「兩桌一椅」的安排，故座位間的距離會有1.8米。而今日考生人數少（考評局只安排約31名考生應考）、全數可安排在禮堂內，入場安排流暢。校方另備有一間特別室作突發情況使用，若有考生不適會被安排調往特別室。

考生入校前須搓手。（盧翊銘攝）

考慮到核心科目考生人數較多，程說，校方開放的洗手間會由兩間增至最多五間，並按考評局要求分批安排考生離場如廁，以分流考生；另外，亦會加強洗手間清潔，「考前、放小休及考後都要清潔廁所，辛苦工友」，校方亦在廁所外貼上排隊輪候線，分隔考生。

聖若瑟書院校長程景坡說，今早到該校應考的考生人數只有約30人，人流少、防疫安排大致順暢。（盧翊銘攝）

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