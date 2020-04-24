導遊連儂牆斬人　法官郭偉健借題斥示威者行為極端　被告反被犠牲

失業導遊稱因社會事件影響經濟感憤怒，去年持刀到將軍澳連儂牆斬傷3男女，包括一名《信報》前女記者，今（24日）在區域法院被判囚45個月。處理案件的法官郭偉健判刑時相信若非發生社會事件，被告不會犯下此案，形容被告為社運中「不自願的被犧牲者」，被社運弄至奄奄一息、滿身鮮血，對他表達同情之餘，更炮轟示威者打著民主自由的旗號，作出「文革式」的極端行為，又形容他們所作所為屬「恐怖主義行為」。

被告洪震認傷人罪，被判入獄45個月。(資料圖片)

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被告洪震（50歲），承認去年8月20日在將軍澳景林邨與頌明苑之行人隧道非法及惡意傷害《信報》姓黃女記者、一名姓李女子，及一名姓梁的男子。

法官郭偉健先引述3名事主的醫療及創傷報告指，3人均事後患上創傷後壓力症候群，黃現見到與被告相若的男子會感到恐懼，亦擔心會再被政見不同的人士襲擊。

信被告拿刀剷文宣

郭官考慮到3名事主的傷勢等情況後，認為被告的行為若涉及報復或前先預謀的話，量刑起點應為6年半，但他稱相信被告被告在錄影會面中所言，打算用其中一把刀去剷連儂牆上的文宣，另一把刀則是用來自衛。

信被告長期忍受不同意的資訊

郭官續稱，被告事發前兩個月路經連儂牆時，已對有人在牆上張貼文宣反感，被告認為有關訊息非事實，他經過該處時亦覺被人「眼超超」。郭官認為有關人士沒獲授權便在該處張貼物品，亦非人人同意張貼牆上的資訊，相信被告因長期要忍受這些他不同意的資訊而感到抑鬱及憤怒，被告事發前與兩名事主對話，認為他折返並非為傷人。

香港本來是一個安全的城市，但自6月起卻出現變化，街道長期被堵塞、地鐵被破壞、示威者毆打不接受其指示的人，他們身穿黑衣、佩戴豬嘴，儼如一支軍隊，他們更帶備雨傘，但非為遮太陽，而是為掩蓋他人犯罪。 法官郭偉健

法官郭偉健判刑時不但讚被告情操高尚，更借題發揮，斥與案無關的社運示威者行為極端。(資料圖片)

事主否認機場曾發生打人事件

郭官進一步分析指，綜合多名證人的說法，被告與兩名事主對話時，起初被告表現並無異常，但他期間變得情緒激動。從雙方的對話內容來看，被告不滿兩名事主就機場打人事件的回應，郭官直言事主否認機場曾發生打人事件並非事實，從電視直播可見，香港國際機場發生毆打內地記者的事件，任何相信法治的人都會對此感到震驚，現場人士更對濫用私刑袖手旁觀，而他們是自稱追求民主、自由、法治的人。

被告與事主本為同路人

郭官相信被告對這事件感受深刻，因他會負責內地旅行團，相信有內地人在眾目睽睽下被侮辱，此事對被告的工作如下「棺材釘」。郭官又認為，被告也是渴望自由的人，但被告明顯不認同示威者的手法，而據被告所述，他起初也支持遊行，但因示威後來禍及香港經濟而反感，郭官形容被告、3名事主及其他社運人士本屬同路人。

感被告的生存權受到踐踏

郭官再稱，被告的收入依靠內地旅客，社會運動開始後，其收入懸崖式下跌，最終更零收入，被告的工作權、生存權、生活權受到追求自由的人無情踐踏及摧毀，同時也影響了被告的家庭，認為被告歸咎於社會運動的想法合理。

指黑衣示威者如軍隊

郭官謂，香港本來是一個安全的城市，但自6月起卻出現變化，街道長期被堵塞、地鐵被破壞、示威者毆打不接受其指示的人，他們身穿黑衣、佩戴豬嘴，儼如一支軍隊，他們更帶備雨傘，但非為遮太陽，而是為掩蓋他人犯罪的情況。

指部份示威者以文革式極端手法行事

郭官又舉例指，示威者曾強迫拍攝示威情況的人交出手機，也曾有示威者在商場被捕後，其他人圍堵保安，郭官直斥行為屬「文革式」的極端手法。郭官稱這些醜惡行為出自於自稱追求民主的人士，實為諷刺。

相信被告情緒激動而攬炒

郭官指，香港再非安全的城市，無法吸引遊客到訪，經濟衰退，本地人更因怕「講錯嘢被私了」，本港百業蕭條、人心不安，故被告將自己困境歸咎於社會運動非無的放矢，被告為社運中「不自願的被犧牲者」，而社運亦把被告弄至奄奄一息、滿身鮮血，相信被告事發時因情緒激動而作出「攬炒」行為。

勸示威者回想初心

郭官再指，示威者因政府不妥協，而損害一般市民的生活，實為不折不扣的恐怖主義行為，他勸示威者想想自己的初心，亦要有同理心，思考自己的行為是為個人利益還是為了市民安居樂業的生活。

同情被告開恩減刑一個月

另外，郭官又稱被告在求情信中提到，希望所受的刑罰可令事主釋懷，他在受刑時仍想事主好過一點，郭官讚揚被告行為有高尚情操，並指一些接受過高等教育的知識份子及專業人士的身上都沒有。郭官更因同情被告情況，認為若非發生社會運動，他不會犯下本案，亦不忍被告母親及兒子受苦，法外開恩減刑一個月。

案件編號：DCCC834/2019