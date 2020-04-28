【DSE 2020】英文閱讀卷 談大館活化保育、本港放風箏文化

新冠肺炎疫情下，中學文憑試英文科閱讀及作文卷今日(28)開考；英文閱讀卷甲部談及中環大館的活化及保育過程，乙部文章主旨則關於香港放風箏的文化，以及讀者來信的故事。

中學文憑試核心科本周一起開考。（資料圖片）

卷一閱讀卷設有兩大部份，甲部為必答題，乙部則設有較淺的B1及難度較高的B2部分，考生須二選一，選B1部份成續最高只可獲4級。

卷一甲部談大館建築的活化及保育過程

卷一甲部閱讀卷文章談及中環大館的活化及保育過程。內文提及，大館前身是殖民時期域多利監獄及舊中區警署，現時已改建為畫廊、歷史展廳和餐廳等，開放予公眾入內參觀。不過，當年大館建築的活化過程充滿挑戰，例如首個修復方案受到地區街坊反對、四年前其中一幢舊建築曾倒塌等。

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B1及B2分別談香港放風箏文化以及讀者來信

B1 有兩篇文章，主旨圍繞香港放風箏的文化，50至60年代曾興盛一時，隨著70年代本港經濟、新市鎮及航空發展，活動已日漸式微。

B2閱讀文章則關於愛爾蘭籍電視主持人兼喜劇演員Graham Norton ，在英國報章如何回覆讀者來信，解決他們生活中的煩惱。

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