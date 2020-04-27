DSE 2020｜英文閱讀及作文卷明開考　老師提醒考生應試五大注意

中學文憑試英文科閱讀卷及作文卷明日（28日）開考。受到新冠肺炎疫情影響，今屆英文口試取消，改為提升校本評核（SBA）分數比重，由佔全卷10%，提升至25%。廠商會中學英文科主任鄧美儀認為，一般考生在校內的說話表現較公開試為佳，新安排對考生相對有利，考生只須如常備戰餘下三份試卷。臨考英文卷前一日，她提醒考生應試五大注意位，包括時間分配、選答部份如何抉擇、熟記同義詞、小心審題及重溫文體格式，慎防因大意失分。

廠商會中學英文科主任鄧美儀接受《香港01》訪問，提醒考生應考英文卷一及卷二需要注意的地方。（資料圖片）

文憑試英文科卷一考核學生閱讀理解能力，甲部為必答題，乙部則為二選一，分為較淺的B1及較深的B2部份，若選答B1的考生，在該卷最高只取得第4級，選答B2的則最高可獲5**。

1.閱讀卷時間分配要得宜

卷一閱讀卷的作答時間為1小時30分鐘，考生宜注意時間分配。鄧美儀表示，留意到部份考生花太長時間於甲部，導致不夠時間完成整份試卷，最後漏空多題長答題。她指，乙部題目較甲部難，適宜花較多時間消化理解，小心處理，建議甲部須於約50至55分鐘內完成；若選答B2的考生，更要45分鐘內完成。

考評報告曾提及，考生臨場決定選答B1或B2部份，做法並不明智。（資料圖片）

2.B1或B2部份宜試前抉擇

考評報告曾提及，考生臨場決定選答B1或B2部份，做法並不明智。鄧美儀表示同意，她指，選答B1的考生，分數要打折扣，舉例「題目值10分，打折後最多得6分」，並不划算，所以近年越來越多考生選答B2。她認為，即使考生英語能力水平一般，但若然過往操練B2部份試題，建議屆時可直接選答B2，不鼓勵看畢兩部份題目後才抉擇，以免浪費時間猶豫。

考生在最後備戰階段，可重溫歷屆文憑試題型，以熟悉題目及作答技巧。

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+ 4 + 3 + 2

3.答題切忌直抄原文、記熟同義詞

考生在最後備戰階段，可重溫歷屆文憑試題型，以熟悉題目及作答技巧。鄧美儀提醒，考生作答閱讀卷題目時，會引述文章內容，宜選取關鍵字眼，並改變措辭作答，以顯示對文章的理解，切忌直接抄寫原文作答，否則將會失分。考生亦宜熟悉常見同義詞，例如同義詞「opportunity」與「chance」（機會）、「choose」與「 select」（選擇）等，除有助作答，亦較易辨識題意。

2017年英文閱讀及作文卷的主題，圍繞千禧世代及「三失」青年等。（資料圖片）

4.作文卷小心審題

兩小時作文卷分兩部份，甲部為撰寫約200字短文，乙部為約400字長文，作答時間為兩小時。此卷評分範疇包括內容、語文及組織，她認為，內容是優先評閱的部份，若然解題有誤或離題，即使寫作能力佳，亦會失手大扣分。考生宜以螢光筆標示重點字眼，小心審題，理解題目要求，「例如題目要考生列出三個建議，唔好只畀得一個建議，或畀漏一個。」

作文卷考及文體格式，考生宜掌握文體格式，選用適合的詞匯，和注意行文語氣等。（資料圖片）

5.熟記文體格式

作文卷考及文體格式，例如致編者函、投訴信、商業信、報告、及意見書等，而致編者函幾乎每年必考。她指，考生宜掌握文體格式，選用適合的詞匯，和注意行文語氣等，「如果係寫信畀朋友，行文唔洗太嚴肅。」她又建議，作文結構宜清晰，分段要有主題句，多運用不同句型等，以摘取高分。