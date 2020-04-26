【林鄭換閣】薛永恒：創科利弊需平衡　稍為放棄智慧燈柱原本特質

前機電工程署署長薛永恒日前正式接替楊偉雄，出任創新及科技局局長。薛永恒今日（26日）在無綫電視節目中承認，政府市場觸覺相對遜色，因此需要與業界合作，未來會在科技商品化階段進一步協助。 談及存在私隱爭議的智慧燈柱計劃時，薛永恒指目前已有方法，「有少少放棄智慧燈柱原本的特質」，期望能回應市民大眾的關注。他說，創科會帶來轉變，其中一項目標是改善民生，但他承認並非只有好處而沒有問題，需要取得平衡；若與市民溝通後，意見認為私隱更重要，當局可以使用其他的科技，「科技不是獨一無二。」

薛永恒指目前已有方法，「有少少放棄智慧燈柱原本的特質」，期望能回應市民大眾的關注。（資料圖片）

薛永恒表示，任職公務員多年來均有與問責團隊合作，他指與行政長官林鄭月娥的理念相近，服務市民是其目標，不論在公務員團隊及加入問責團隊後，理念沒有改變。他在接受訪問期間，再次感謝前局長楊偉雄，讚許楊是「謙謙君子」，又指過去數年創科局做得非常好，2019年的創科企業增加至逾3,000間。

薛永恒表示，創科有潛力促進香港經濟，香港有大量創科人才，如何將科技成果商品化、推廣是未來重點。他續指，整個創科生態分為研發階段、實驗室確認階段及商品化階段，政府在研發階段已提供協助，未來會探討如何協助創科界覓得創投基金作商品化。

薛永恒承認，政府的市場觸覺的確相對遜色，因此需要與市場業界合作。（資料圖片）

疫情下全球經濟衰退，本地科技商品化後能否進入海外市場？薛永恒指，疫情下有挑戰亦有機遇，應用各項抗疫科技，例如納米消毒圖層、智能探熱裝置。

薛永恒強調，自己已有數十年政府部門工作經驗，理解政策推行的難處，有前線執行經驗，更理解創科界的難處。但他同時承認，政府的市場觸覺的確相對遜色，因此需要與市場業界合作。

政府的智慧燈柱安裝計劃帶來私隱關注，去年8月24日觀塘區遊行後，有示威者拉倒一支智慧燈柱。（資料圖片／羅君豪攝）

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政府的智慧燈柱安裝計劃帶來私隱關注，被問及相關議題時，薛永恒說當局並非「為科技而科技」，創科會帶來轉變，其中一項目標是改善民生，但他承認並非只有好處而沒有問題，需要取得平衡，需要與市民商討、溝通及解釋，坦誠布公。

薛永恒指，若與市民溝通後，意見認為私隱更重要，當局可以使用其他的科技，「科技不是獨一無二。」被問及會否繼續安裝智慧燈柱，薛永恒指目前當局已有方法，「有少少放棄智慧燈柱原本的特質」，期望能回應市民大眾的關注。