【林鄭換閣】機電工程師薛永恒空降創科局　業界稱不熟悉盼有發展

政府今日（22日）公布，前機電工程署署長薛永恒將接替楊偉雄，出任創新及科技局局長。有資訊科技業界人士表示，過去多年政府未有重視招攬大型科研公司進駐，只是在「不斷派錢」，錯失很多發展機遇，然而業界普遍不太熟悉機電工程師專業出身的薛永恒，期望他能先為本港創科把脈。 民建聯立法會議員葛珮帆認為，過去數年創科局推動「智慧政府」的表現強差人意。她形容薛永恒講求實務，期望局方能將科技「落地應用」，讓市民體驗到成果。

國務院4月22日宣布，任命聶德權為公務員事務局局長、徐英偉為民政事務局局長、曾國衞為政制及內地事務局局長、許正宇為財經事務及庫務局局長和薛永恒為創新及科技局局長。（張浩維攝）

薛永恒上任目標：推動「創科之橋」

新任創科局局長薛永恒今日會見傳媒時表示，將會推動「創科之橋」，當中包括：協作之橋，需靠各界協作；其次為溝通之橋，透過創科推動經濟改善民生；最後為人才之橋，吸引海外專家協助本港創科發展。

楊偉雄發聲明指尊重行政長官的決定，樂意離任，「對於加入問責團隊，出任創新及科技局局長，我無怨無悔。」他指在任期間，致力推動創科發展，力求突破，在團隊共同努力下，促成港深合作發展落馬洲河套地區港深創新及科技園及科研資金「過河」，亦喜見香港創科生態環境明顯有所改善。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，已認識前局長楊偉雄多年，形容楊的為人沒有太大問題。方保僑指，過去數年創科局向業界大派錢，「太多嘢想做，但香港係咪真係有本錢做？」他舉例指，過去局方推動香港「再工業化」，惟即使在鄰近的深圳及廣州周邊區域，企業生產線亦陸續遷移；本港沒有相關配套，同時薪酬及租金開支龐大，香港亦難以兼顧工業化。

對於創科局新任局長薛永恒，方保僑指業界不太熟悉對方，期望薛上任後應與業界多溝通。（張浩維攝）

方保僑：香港錯失很多發展機遇

方保僑認為，當局多年來沒有重視招攬大型科技公司進駐，未能創造更多科研職位或培育科研人才，錯失很多發展機遇，例如Google原本打算在香港設立數據中心，但當局一直未有理會或提供協助，「（Google）地方都租埋，但擺咗兩年之後走咗……招咗Uber過嚟，但轉個頭就掉落黑洞。」

對於新任局長薛永恒，方保僑指業界不太熟悉對方，期望薛上任後應與業界多溝通，並且應先為本港創科把脈，不要再藥石亂投。方希望，未來創科局能集中發展軟件、大數據及人工智能範疇，但他相信在目前的政治環境下，吸引海外科研公司進駐變得更加困難。

民建聯立法會議員葛珮帆認為，楊偉雄任內落實多項新政策「有功有勞」。（資料圖片）

葛珮帆：楊偉雄「有功有勞」

智慧城市聯盟創辦人、民建聯立法會議員葛珮帆認為，楊偉雄任內落實多項新政策「有功有勞」，與業界的關係較密切，推動科研是其強項，但市民「未必睇得到」。葛指，過去數年當局推行「智慧政府」政策的表現強差人意，期望新任局長能在此方面着手，例如市民修改地址時，不必向每個公共服務部門「入紙」，而是能一站式解決。

葛珮帆指，薛永恒任職機電署期間，雙方曾就智慧城市範疇有接觸，形容薛「很貼地」，並講求實務，能將各項科技落地應用。葛期望薛在上任後，能在環保、交通及政府公共服務方面，繼續發展「智慧城市」項目，讓市民體驗創科的成果。

港府於今年《財政預算案》宣布，將向18歲或以上香港永久居民派發1萬元現金，但涉及「派錢」程序的創科局及財經事務及庫務局均易帥，葛珮帆指將會盡快約見兩名新局長討論相關事宜。