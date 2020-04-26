新冠肺炎︳康文署封泳灘　市民無視到淺水灣遊玩　無救生員照落水

新型冠狀病毒疫情漸趨緩和，不少巿民趁周日外出遊玩。儘管康文署日前重申轄下泳灘因應疫情暫停開放、救生服務暫停，但今日（26日）仍有不少市民到淺水灣泳灘「放風」，部份人更無視康文署封閉泳灘的告示，闖入沖身設施、甚至在沒有救生員當值下游泳。 有市民直言因在家中太悶所以特意前往沙灘「放風」，另有市民對沙灘經已關閉大感愕然，認為現時應該盡量避免聚集。

康文署告示提醒泳灘已經關閉。（張浩維攝）

康文署昨日再發出通知，提醒巿民轄下的刊憲泳灘因應疫情暫停開放，泳灘的救生服務亦已暫停；呼籲市民切勿在泳灘游泳及聚集，以減少社交接觸和避免發生意外。

但適逢週末，淺水灣泳灘照舊人頭湧湧，仍然有不少人到此「放風」，部份人更無視康文署有關封閉泳灘的告示，闖入沖身設施。但沙灘主要出入口則未見有封起或張貼任何告示。

雖泳灘關閉 但因兒子已困家一星期仍選擇前來

與丈夫攜同兒子到泳灘的劉小姐直言，康文署轄下大部分設施已經關閉，因此亦知道泳灘關閉的消息，但因為小朋友已經困在家一星期，笑言兒子已經「悶到跳」，加上平日不會外出，因此仍然選擇前來泳灘。雖然泳灘的救生服務亦已暫停，但劉小姐表示不打算「落水」，因此不太擔心。

康文署於沖身設施外張貼告示，提醒市民因應疫情，泳灘已經關閉。（曾凱欣攝）

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有遊人得悉泳灘已關閉大感愕然

與男友到海灘的Amy得悉泳灘經已關閉的消息大感愕然，直言不知情，只是行山經過才到海邊散步，又相信政府是有必要才選擇關閉泳灘，對仍然前來的人感到不太合理，認為現時應該盡量避免聚集。

泳客得知沒有救生員當值上亦不太擔心

與孫女一同前來、一起七人的陳先生笑言，同行的人其中一人是持牌救生員，因此即使泳灘沒有救生員當值亦不太擔心，仍然打算「落水」。到海灘游泳的外籍人士Chris亦表示，沒有救生員當值都不太擔心有危險。疫情持續，Chris亦表示因為游泳所以才沒有戴口罩，在沙灘會戴，加上有社交距離，故不太擔心。