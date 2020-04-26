【新冠肺炎・最新疫情】全球逾290萬人染疫　美國逾93萬人確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球有逾289萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間4月26日下4時54分，全球累計確診超290萬個，達2,900,422個，累計死亡203,055個。數據顯示，累計確診病例數較多的國家是美國、西班牙、意大利、法國和德國。其中，美國累計確診病例已超93萬個，達939,249個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發佈的即時統計數據顯示，截至香港時間4月26日下午4時59分，美國確診個案新增加2,956‬個，增至939,249個，死亡個案增423個，累計53,934個。痊癒個案為105,818個。美國已有約518萬人接受檢測。