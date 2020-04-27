【4.26】警嘲「無咗耳仔」　趙家賢：一定會向平機會投訴

反修例運動由去年6月至今快將一年，昨晚（26日）有網民號召於太古城中心舉行「願榮光歸香港 重現千人大合唱」行動。 東區區議員趙家賢今日（27日）於電台節目中指，昨晚於現場調停期間，一度被防暴警員對他嘲諷「佢無咗耳仔聽唔到嘢」，更有三至四名防暴警員不停在他旁邊摸耳朵。趙批評該些行徑「小學雞都不如」，表明一定會向平等機會委員會投訴。

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趙家賢於商業電台節目《在晴朗的一天出發》中，交代昨夜事件經過。他指昨晚有防暴警員進入太古城商場，他向指揮官投訴「嚇親行街市民」，指揮官解釋因999報案中心接到報案，有人違反限聚令，故進入商場。其後防暴警員向現場記者推進，更進入太古城私家路。

當時趙在現場質疑防暴警員進入私家路原因，有警員就高呼「佢無咗耳仔聽唔到嘢」，趙與小隊指揮官傾談期間，有數名警員摸耳朵。趙形容當時心情十分氣憤，防暴警員代表公職人員，但行徑「小學雞都不如」，他質疑「呢啲唔係歧視係咩」。趙認為當時警員是不當嘲笑，態度亦十分惡劣，故會以《殘疾歧視條例》向平機會投訴。

另外，其助理被警員拉扯落地頭部受傷送院，趙表示助理現時已回復知覺，但由於助理頭部落地，故仍有不少檢查要做。

趙家賢於去年太古城警民衝突中，協助調停期間遭一名中年漢咬甩部分左耳，其後指耳廓壞死，須永久移除。