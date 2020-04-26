【4.26】網民號召太古城合唱警到場驅散　趙家賢助理被推落地送院

反修例運動由去年6月至今快將一年，有網民號召今晚（26日）6時30分，於太古城中心舉行「願榮光歸香港 重現千人大合唱」行動。在新冠肺炎疫情的陰霾下，發起人提到，為免觸犯「限聚令」，呼籲參與者每4人隔1.5米距離。 在活動開始前，在場聚集人士不斷高叫口號，而在正式大合唱前，有大批警員已到場進入商場內，驅散人群並在商場內拉起封鎖線，其後又指在場人士已違反限聚令，要求大家散去。東區區議會副主席趙家賢到場調停期間，與警員理論住宅範圍外並非公共地方警員不應隨意入內執法，期間警員繼續推進，混亂間趙的助理被警員拉扯落地頭部受傷送院。

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傍晚約6時半，現場有逾百市民聚集，高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號。商場播出廣播，提到在限聚令，不可多於4人聚集。

及至6點40分，多名軍裝警員進入商場內，現場所見有警員持各式警告旗，現場響起哨子聲，多名參與合唱的人四散。其後有20多名警員駐守於商場的中庭內，他們未有穿着防暴裝備。

警方發稿指出，留意到網上有人號召今日入夜後於太古城中心一帶進行公眾活動，呼籲市民不要參與受禁羣組聚集。警方說，對於有指只要四人或以下參與公眾活動、與其他參與公眾活動人士保持一點五米距離，便不會違反第599G章，警方嚴正澄清，任何出席公眾活動人士，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方進行羣組聚集，又指絕不容忍任何違法行為，可能會向違例人士發出定額罰款告票，罰款港幣2000元。

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在商場近太古城道近英皇道出入口，有防暴警於晚上近7時到場，並制服一名黑衫示威者。防暴警其後封鎖商場一個出入口及扶手電梯，又驅趕記者離開現場。警方其後擴大封鎖範圍，場內其他正在購物的市民亦要逐一離開。

警員其後在商場出入口截查市民，同一時間，有多名市民在太古城中心向警員叫囂。晚上7時半，警方用揚聲器向在場人士表示，如市民再不散去，將違反599G法例，警方將發出告票，要求市民散開。警方其後增援，並進駐太古城商場周圍，並不斷驅趕在場聚集人士和記者，又以強光照向記者，期間表示：「你哋退後啲啦，我都好驚病啊。」同一時間，太古城中心商場亦廣播指，商場即將關閉。

至晚上近8時半，警方再推前防線採取驅散行動，命令市民立即散去。在住宅大廈燕宮閣外行人路，東區區議會副主席趙家賢與警員理論，指該範圍是「私人地方」，不受限聚令規管，混亂期間有市民倒在地上，現場一片混亂。趙家賢其後指，受傷的是其議助，當時混亂間被推跌頭部着地，一輛救護車其後到場將傷者送往醫院治理。趙家賢指，對警方今日的行動，走到太古城私人屋苑範圍內推進，予以嚴厲譴責。

他指，燕宮閣對出的私家行人路，站在防暴及記者、市民之間，當時慢慢後退讓眾人離開，期間有防暴警突然指控其助手襲警並企圖拘捕。趙續指，當時「攬住佢(助手)」，惟4、5名防暴出手，並指控有警員「撻佢落地。」他表示，助手倒地後無法說話，只可眨眼，有兩名義務急救員協助急救。

趙家賢一度哽咽，表示其助手為大學生，只有20多歲，是太古城居民，直言：「咁樣對我助手好心痛。」他又向助手的父母致歉。他引述警察公共關係科指，其助手暫時未被捕。趙家賢強調，該處為私人地方，未知警方的執法理據，批評警方藉「限聚令」濫捕。

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網上有群組呼籲市民於晚上十時，在各區響應太古城的活動，在身處的地方叫口號及唱歌。有約數十名仍留在太古城中心外的市民未有離去，以遊街形式高呼「五大訴求、缺一不可」，以及唱「榮光歸香港」。

期間有示威者一度試圖設置路障，但得悉有人報警後放棄。

▼限聚令升級延長▼

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社會及政治組織從業員工會發聲明，強烈譴責警方涉嫌粗暴傷害趙家賢的助理，工會稱從直播片段所見，警方當時欲拘捕該名議助，並將他強行拉扯致其頭部著地重創，令他失去意識只能眨眼。聲明同時提及，有警員涉在趙家意面前揉耳，疑有意羞辱及諷刺，社政工會強烈譴責警方種種濫捕、粗暴、無理之劣行，斥其行為不智，乃煽動仇恨知法犯法之舉。