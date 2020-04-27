五一黃金周│銅鑼灣四星酒店房價低見210元　半島酒店不用2000元

五一黃金周以往是旅遊業旺季，不過今年受新冠肺炎疫情持影響旅遊業冰封，酒店亦需減價吸引本地客入住自救。本周五的勞動節（5月1 日）接連周四（4月30日）佛誕假期，一般五天工作制的僱員，可放個四日連假，會否想到酒店度假？ 比較五一黃金周以及去年時值反修例示威衝突的國慶黃金周假期酒店房價，五一黃金周酒店房價全線下跌，最多比以往平一半，銅鑼灣四星酒店香港珀麗酒店低見210元。 另外多間酒店推出不同優惠吸引本地客，其中半島酒店推出生日及周年紀念優惠，雙人房最平只需1,928元；四季酒店則推客房八折、免費升級兼送早餐、回贈房價作消費額優惠。

新冠肺炎全球大流行，世界各地提升出入境限制，旅遊業首當其衝。（資料圖片）

根據旅發局數字，今年3月訪港旅客約8.2萬人次，按年大跌近99%；政府禁止海外非香港居民入境後，旅客幾乎絕迹，4月情況更嚴峻。

本港酒店五一「黃金周」/ 去年「十一」黃金周價格

市區酒店房較去年「十一黃金周」跌逾四成

入境強制檢疫令生效，受疫情影響，今年五一黃金周料將難有旅客訪港，本港多間酒店均大劈價，房價比去年時值反修例時的「十一黃金周」更低，不少酒店同一房間價格下跌4成或以上。

位於銅鑼灣的珀麗酒店，高級客房下跌一半，由去年的428元減至210元；佐敦龍堡國際酒店、灣仔香港灣景國際酒店等房價大跌逾四成。位於九龍機鐵站環球貿易廣場頂層的麗思卡爾頓酒店，豪華雙床房低至2,800元，較去年國慶黃金周便宜25%。

住半島酒店加錢可坐勞斯萊斯

面對疫情，部份五星級酒店亦推出多項優惠吸引本地客人。半島酒店推出生日入住優惠，每晚房價1,928元；另推周年紀念優惠，每晚房價連早餐低至2,020元；加628港元(單程) 或928港元(來回)可享用半島酒店勞斯萊斯。

四季酒店亦推出優惠，入住兩晚以上，可獲回贈房價一半作消費額，以及客房八折、免費升級兼送早餐、套房半價等優惠，最平一晚房價三千多元。

海洋公園萬豪酒店則聯同本地旅遊預訂網「Klook」推出獨家優惠，只需1,637元假日折實價，便可享尊貴套房、雙人早餐及雙人 Prohibition Grill House & Cocktail Bar 或南海小館晚餐。根據Hotels.com所示，同樣檔期下，豪華特大床房連早餐已需索價1090元。

海洋公園萬豪酒店推出限時優惠。（資料圖片）

北角凱悅尚萃酒店推出限時優惠，二人套房連雙人早餐及午餐，只需1056元（連稅價）。(北角凱悅尚萃酒店官網截圖)

北角新五星凱悅尚萃酒店亦有「時尚薈萃住宿連餐飲」限時優惠，二人套房連雙人早餐及午餐，只需1,056元，根據酒店平台Hotels.com顯示，同類型套房連稅價已需822元，換而之，只需多加234元，即可平價吃盡酒店級午餐。

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