五一黃金周│酒店入住率僅一成 業界嘆：史上無試過零團

五一假期下，受疫情影響，本港首次出現零內地團來港的情況！上月底起，港府實施措施，非香港居民從海外國家或地區乘搭飛機抵港不准入境，而所有入境港人均需接受強制檢疫14日；然而即使不少返港人士或因有家人從外國返港後，選擇租住酒店，但業界坦言對生意額幫助不大。 酒店業界人士表示，現時普遍酒店入住率仍在1成以下，惟過往五一入住率可達8至9成，坦言「今個五一根本唔係五一！」即使願意招待檢疫旅客的酒店，入住率亦只僅有機會回升至三成；有尖沙咀酒店經理亦指，已有三分一人手被裁走，而他亦由原先只負責物業管理項目，演變成「房務要理，保安事務都會理」。

疫情下的機場顯得相當冷清。（資料圖片／盧翊銘攝）

面對疫情下的五一黃金周、勞動節假期，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城無奈道：「歷史上無試過零團！」，直言「何來有團？何來有散客？……今個五一根本唔係五一」。

他指，部分主打本地客套餐的酒店，在未來數日連假中入住率可能稍回升至1、2成，但普遍酒店的入住率仍是在1成以下，與過去同期入住率幾乎爆滿相比，情況相差甚遠。

願接收檢疫旅客酒店入住率有機會回升至三成



他又指，願接收檢疫旅客的酒店入住率有機會回升至三成，但坦言業界中僅得少數願意接收，加上政府「封關」後，客源再度回落，對生意幫助不大。李漢城表示，現已有不少小型酒店結業，若情況持續，難排除大型結業潮出現。他認為，在疫情受控的情況下，兩地政府可考慮放寬檢疫，包括局部讓商務旅客來港，「政府就算點幫，都係治標不治本，長遠嚟講都係要有生意。」

↓↓部分酒店於五一「黃金周」期間仍有優惠價格↓↓

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香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城指，現時普遍酒店的入住率仍是在1成以下。（資料圖片／高仲明攝）

姚思榮：四日連假對酒店入住率沒幫助



旅遊界立法會議員姚思榮表示，自2003年開放自由行以來，香港五一首次出現「零團來港」，料四日連假對酒店入住率沒太大影響，「依家好多自助餐都唔敢開」。



姚思榮指，雖然五一並非長假期，但亦算是「小黃金周」，但一向吸引不少廣東省遊客來港玩三、四日，惟在疫情下，往返兩地加起便要28日的檢疫時間，「邊有人會出嚟玩呀？」姚建議，若香港連續14日錄得零確診紀錄，政府可考慮放寬檢疫條件、社交措施，「始終要日常生活先正常返，內地、海外旅客先有信心嚟。」

旅遊界立法會議員姚思榮指，五一是「小黃金周」，一向吸引到不少廣東省遊客來港玩三、四日。（資料圖片）

尖沙咀酒店前線員工：已裁走三分一人

Andy（化名）在尖沙咀區內酒店任職經理，主要負責物業管理，「房務要理，保安事務都會理」。他指，現時業界主要接待滯留港的旅客、返港隔離人士，受上年社會運動影響，再緊接嚴峻疫情，Andy指酒店人手已裁走三分一，亦沒再聘請散工，故現時「咩位都要做」。作為房務「最後把關」，必要時亦需落手落腳收捨，「無架，勤啲洗手，戴好手套」。

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