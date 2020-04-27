西九M+博物館再度延取入伙紙　未能如期今年底開幕

西九文化區工程接連受阻，西九文化區管理局行政總裁栢志高今（27日）於立法會小組委員會透露，M+博物館需再度延期3個月，料今年7月始取到入伙紙，隨後需時9至12個月準備，此意味博物館未能如期於今年底開幕。多名立法會議員亦批評，當局批准延長西九ACE（藝術、商業、展覽）項目內，私人發展商營運期至38年，是不合常理，公眾亦難以監察。 民政事務局常任秘書長謝凌潔貞回應指，得悉工程項目有興建難度，發展商亦冀延長，遂給予較長營運年期，期望令ACE成為更具吸引力的投資項目。

西九文化區官網指，M+大樓預計今年第2季前竣工。栢志高今表明，料於7月取得入伙紙。（西九文化區官網截圖）

料年中取入伙紙 需長至一年準備

西九管理局團隊及政府當局今於會上簡介西九文化區（二區）進度，栢志高表示，隨着財委會批出撥款，是邁向西九達到可持續性的重要一步，他多度重申，綜合地庫是重要一環，否則難有資金發展上蓋。多名議員追問上蓋包括音樂中心、大劇院、音樂劇院等場地的確切時間表，民政事務局常任秘書長謝凌潔貞指，上蓋屬第三期設施，現階段難以敲定，因需靠地庫改善財政，隨後始能逐步落成。



議員鄺俊宇則關注M+博物館進度，揶揄稱項目一拖再拖，西九已儼如「濕濟」文化區。栢志高表示，受疫情影響，博物館料於今年7月獲得入伙紙，隨後需時9至12個月準備開幕。

ACE項目位於文化區西面，當中會設多功能用途性質的展覽中心，亦需滿足藝術文化設施球需求。（立法會文件）

BOT營運期延長至38年

會上亦討論西九文化區另一重點發展的ACE（藝術、商業、展覽）項目，當中將涵蓋展覽中心、酒店和出租辦公室，以及附設的零售、餐飲及消閒設施，當局將以「建造、營運及移交」模式（BOT），選定私營機構共同發展。

西九文化區管理局首席商務總監陳惠明簡介指，ACE項目公開招標於上年8月底截止，已選出數名入圍申請者，今日已發出邀請書，並爭取今年底定標，估計2025及2026年竣工。中標營運商可獲5年高建期，營運期則按原有計劃延長8年至38年。

議員毛孟靜批評，43年的營運期過長，有違常規，「43年幾乎是半個世紀，隨時改朝換代」，又謂在座議員屆時亦無法監察至最後，「相信呢度呢度都無人可以捱到睇到」，更挪揄指「不如送畀佢（私人營運商），依家唔係BOT，係BOG Give away (送贈)」。議員黃碧雲同樣認為，BOT模式年期過長，倘無檢討期，公眾難插手監察。

謝凌潔貞回應指，期望給予較長營運年期，可令ACE成為更具吸引力的投資項目。（資料圖片）

謝凌潔貞：興建計劃有相當難度

謝凌潔貞回應指，港府向西九管理局批地50年，管理局隨後引述私人市場反應指，由於工程項目鄰近西隧出口、亦毗鄰高鐵，有相當的興建難度，遂給予較長營運年期，期望令其成為更具吸引力的投資項目。她又指，西九作為公營法定機構，需作公眾諮詢，運作透明化，亦有指標監察管理營運者，「管理局無動機為私人機構設想，幫佢賺多啲錢」。她續指，多名局長會參與監察，立法會亦可隨時提問，相信可發揮一定監察作用。

栢志高則指，接獲的意向書一致反映原先的30年營運期不足夠，評審時除考慮價錢外，亦期望項目平衡文化藝術及商業比例，被問到在疫情持續下，如期展開招標會否未必是最佳時機，他回應指，管理局曾接觸多間有意投標的公司，獲悉意向依然，「無人有水晶球。」