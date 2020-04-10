新冠肺炎│西九文化區管理局CEO及團隊捐薪一成　支援藝術文化界

新型冠狀病毒疫情持續，特首林鄭月娥在本周三（8日）宣布，為表示願意與市民共渡時艱，她和政務司司長、財政司司長、律政司司長和13名局長等人在未來十二個月會減薪一成。 多個公營機構響應政府呼籲，管理層減薪或捐人工。西九文化區管理局行政總裁及高級行政團隊今天（10日）亦公布，由2020年4月1日至2021年3 月31日，自願從每月薪酬中抽取一成，用作支援本地藝術文化界。西九文化區管理局董事局早前亦決定，管理局全體員工今年凍薪。

早前公布今年全體凍薪

西九文化區管理局行政總裁及高級行政團隊指，為響應政府呼籲，以及在逆境下與市民共渡時艱，決定由2020年4月1日至2021年3 月31日，自願從每月薪酬中抽取一成，用作支援本地藝術文化界。西九文化區管理局董事局早前亦決定，管理局全體員工今年凍薪。

管理局行政總裁栢志高先生表示，香港正面對前所未見的情況，藝術文化界首當其衝，業界的從業員處境艱難，希望透過今次高級行政團隊的捐獻，衷心及積極支持業界，與他們一起共渡難關。

管理局補充，是次安排並不包括管理局董事局的主席和成員，因為他們並沒有就向管理局提供的服務收取任何酬金。

西九文化區管理局行政總裁栢志高先生表示，希望透過今次高級行政團隊的捐獻，衷心及積極支持業界，與他們一起共渡難關。 (資料圖片／梁鵬威攝)

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