新冠肺炎｜港府研縮短來往粵港澳人士在港檢疫期　暫不包台灣

新冠肺炎疫情放緩，港府宣布，由內地、澳門及台灣返港人士的強制檢疫令，將延長一個月至6月7日。食物及衞生局長陳肇始今（28日）透露，港府首階段將研究縮短來往本港與粵澳人士的檢疫要求，但當中不包括台灣。 陳肇始指，倘相關入境者於當地完成隔離，並符合兩大條件包括獲得醫學證明，兼病毒測試呈陰性，即可縮短檢疫時間，意味毋須「一來一回」接受兩地雙重檢疫，當局將與內地再商討細節，稍後公布詳情。

陳肇始指，正與內地當局研究縮減來往兩地檢疫安排時間的具體操作。（羅君豪攝）

粵港澳三地現時各設檢疫安排，本港自上月25日起，規定所有非本港居民不得從海外入境。內地、澳門、台灣居民持有效簽證或證件，如在來港前14日沒有到國外國，則仍可來港，但需接受強制檢疫14天，惟過去14天曾訪海外國家或地區的非本港居民，將不予入境。

澳門同樣實施「封關」，包括禁止所有非本地居民入境，惟內地、香港、台灣居民及外地僱員身份認別證持有者可獲豁免。自上月25日起，更實施檢疫令，所有在入境前14天內，曾到訪本港或台灣地區人士，須在指定地點接受14天醫學觀察。

至於內地方面，現時任何人士經由深圳各口岸入境內地後，需進行核酸檢測，隨後需入住檢疫酒店，接受14天隔離觀察。

台灣方面，由2月7日凌晨零時起，暫停對港澳居民網簽、落地簽及雲端申請入台證之申請。

陳肇始今於記者會提到，若符合若干條件，將取消內地或澳門到港的檢疫令，她其後補充指，根據聯防聯控機制下，本港與內地及澳門交往較頻繁，且內地當局亦新增較嚴謹檢疫設施新做法，由於現時來往兩地的入境者，需各自於當地隔離14天，一來一回下需時28天。倘入境者已於澳門或內地完成檢疫令，並提交醫學證明，另檢測呈陰性，則可縮減檢疫時間，港府會再與內地當局商討細節。

被問到台灣會否有相應安排，她指會因應整體疫情，再檢視其他地區入境檢疫安排，包括台灣、國內其他地方，以及海外國家。