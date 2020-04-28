新冠肺炎｜內地返港強制檢疫14日延長至6月7日　增兩類入境者豁免

本港今日（28日）再次無新增新冠肺炎確診個案，是連續第三日零確診。食物及衞生局局長陳肇始今日公布，行政會議決定，原定下月7日失效的第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》，即入境香港須強制家居檢疫14日的條例，將延長一個月至6月7日，會於明日（29日）零時零分刊登《憲報》生效。 陳肇始表示，政務司司長根據法例，新增跨境學童及有關人員提供服務者，以及關乎香港經濟發展利益有產作業者，則可獲得豁免，正研究安排。另外亦會與澳門商討，取消澳門回港檢疫令，稍後公布詳情。

食物及衞生局局長陳肇始表示檢視過全球疫情，認為現時仍然是嚴峻及繁複。（羅君豪攝）

陳肇始今日在記者會上表示，政府一直緊貼疫情發展，並採取合適的措拖應對疫情。由４月11日至今日，本港一直維持單位數的確診個案，而且當中5日更是零確診，明白大眾對於放寬管制疫情的措施有討論等，但由於全球疫情仍然嚴峻及繁複，故行政長官會同行政會議決定第599C章《若干到港人士強制檢疫規例》及第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》將延長至6月7日及8月31日。

陳肇始指，這一系列的修訂將於稍後刊憲，並於4月29日零時零分生效。

修訂599C章後，政府考慮優先放寬跨境學童及商務旅客不用接受14日強制檢疫。（資料圖片）

合資格人士需要申請才可獲豁免

陳肇始又指出，由於要恢復本港人流及經濟的來往，會放寬內地跨境學童、有關服務提供者及商務人士的檢疫令。至於澳門入境本港的檢疫令，但是實行的詳細情況仍有待港澳內地三方討論，稍後再公布；由台灣入境則暫不變。

據《教育條例》註冊學校，接受幼稚園、小學及中學教育的抵港人士，或為提供教育、或安全進行行程的人士，例如跨境學生及相關服務提供者等；另一類是擁有關乎符合香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士。

食物及衞生局副秘書長（衞生）陳偉基指出，以上兩種人士要先申請提出豁免，機制及準則由相關部門處理。

限聚令有效期仍維持至5月7日

鑑於全球的疫情發展，陳肇始提醒本港未來數月仍處於緊急狀態，故《預防及控制疾病(披露資料)規例》（第599D章）也會由5月7日延長8月31日，任何人必須向醫生等有關人士披露其外遊紀錄。

至於第599G章《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，俗稱限聚令會繼續維持至5月7日。陳肇始說，早前違反規例而收到告票的人士，會在日內收到通告要交罰款。

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