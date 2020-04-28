禁蒙面法｜4人涉刑毀星巴克被控　保釋期間禁踏足涉案商場

《禁蒙面法》於去年10月5日生效後引起社會強烈反響，當中有網民在《禁蒙面法》生效一個月當日，發起多區示威抗議政府立法，其中有4名12至19歲青年涉到觀塘東廣場星巴克「裝修」，毀壞店內一個玻璃櫃後逃去。警員接報後，在翠屏商場拘捕4人，並在其中一人身上搜出雷射筆和伸縮棍。4人被控刑毀和藏有攻擊性武器共兩罪，今（28日）被帶上觀塘法院提訊。法庭批准辯方申請，將案件押後至7月7日聽取答辯，期間各被告獲准保釋，但須宵禁和禁足東廣場範圍。

本案被告依次為15歲劉姓女學生、12歲女學生X、19歲無業男告黃宇軒，以及16歲翁姓男學生。

被告准以1000元保釋 需遵守宵禁令

四人同被控一項刑事損毀罪，指他們於去年11月5日在觀塘東廣場地下7號舖，損壞屬於一間餐廳的玻璃櫃。翁另被控一項管有攻擊性武器罪，指他在翠屏商場佳寶食品超級市場外，管有雷射筆和伸縮棍，意圖作非法用途。

控方申請今日聽取答辯，唯辯方各代表律師均表示希望押後至7月7日以聽取各被告指示，獲法庭批准。押後期間4名被告准許以現金1000元保釋，需要定時到警署報到，遵守宵禁令和禁足東廣場一帶範圍。

案件編號：KTCC465/2020